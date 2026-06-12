Ezt az 1 szabályt Lilibet hercegnőnek is be kell tartania, ha Károly királlyal találkozik

Hatalmas fordulatot tartogathat 2027 nyara, ugyanis a legfrissebb értesülések szerint Harry herceg az Egyesült Királyságba látogat a birminghami Invictus Games alkalmából. A pletykák szerint azonban nem egyedül teszi meg az utat: várhatóan felesége, Meghan Markle, valamint gyermekeik, Lilibet hercegnő és Archie herceg is vele tartanak, így hosszú idő után ez lesz az első alkalom, hogy a kis királyi családtagok a legutóbbi, 2022 júniusi látogatásuk óta először találkozhatnak nagyapjukkal.

A sussexi hercegi pár a brit királyi családtól teljesen elzárva neveli a gyermekeit, így a kis Lilibet hercegnőnek még eddig alig volt alkalma személyesen megtapasztalni a brit palota világát.

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Harry herceg 2027 nyarán ismét az Egyeült Királyságba látogat, ahova várhatóan felesége is gyerekei is elkísérik majd.

A legkisebb királyi családtagok 5 év után először találkozhatnak nagyapjukkal, Károly királlyal.

Az uralkodóval való találkozás során azonban már Lilibetnek is be kell tartania a szigorú udvari szabályokat.

Ezt az 1 szabályt már Lilibetnek is be kell tartania

Abban az esetben, ha Meghan a gyerekekkel együtt Harry herceggel tart 2027 nyarán, már a királyi csemetéknek is be kell tartaniuk a brit monarchia által előírt szigorú etikettszabályokat mind a királyi udvarban, mind az uralkodóval való találkozás során.

Az ötödik életévüket betöltött családtagoktól ugyanis az udvar elvárja a formális tiszteletadást a király számára, még annak ellenére is, hogy a sussexi hercegi pár már évekkel ezelőtt elszigetelődött a családtól. Míg Archie esetében ez a kötelezettség már egyáltalán nem újdonság, Lilibet éppen most lépett át abba a korba, amely számára is megköveteli az udvari protokoll betartását.

Éppen ezért a III. Károly királlyal való találkozás során Lilibetnek már pukedlivel kell üdvözölnie az uralkodót, ezt a formális gesztust pedig az elköszönés pillanatában is meg kell ismételnie.

Egyébként a királyi csemeték számára nem idegen kifejezés az etikettoktatás, például Archie és Lilibet unokatestvérei, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg már tökéletesen elsajátították, hogyan kell viselkedniük a királyi palotában.

Amint képesek lettek önállóan asztalhoz ülni, megkezdődött a fegyelmezett nevelésük, amely során a kifogástalan öltözködéstől kezdve a megfelelő beszédstílusig, szinte mindent begyakoroltak.

Vilmosék gyerekeinek emellett már egészen kiskoruk óta a kötelezettségeik közé tartozott a formális rendezvényeken való részvétel, hogy már az első perctől kezdve elsajátíthassák a helyes viselkedést és a brit királyi udvar szabályait. Éppen ezért a sussexi gyerekek hiába nevelkednek Kaliforniában, távol az uralkodói családtól, a brit földre lépve nekik is alkalmazkodniuk kell a királyi udvar elvárásaihoz, csak úgy, mint György hercegnek és kisebb testvéreinek.