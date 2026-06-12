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Így omlott össze Harry herceg az esküvője előtt − II. Erzsébet királynővel is durván beszélt

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Az nem titok, hogy a brit királyi család nem fogadta kitörő örömmel Meghan Markle érkezését. Arra azonban csak most derült fény, hogy milyen konfliktusok előzték meg a Harry herceg esküvője előtti hónapokat.

Nem csupán II. Erzsébet királynő aggodalmai árnyékolták be unokája nagy napját, Harry herceg és Meghan Markle házasságához vezető út amúgy sem volt zökkenőmentes. A brit királyi család több tagja is megnehezítette az esküvő előtti hónapokat, de a fiatal herceg viselkedése szülte a legtöbb konfrontációt. 

Harry herceg
Harry herceg elképesztően megváltozott az esküvője előtt, még nagymamájával, II. Erzsébet királynővel is durván bánt.
Forrás: Northfoto
  • Mielőtt 2018-ban elvette Meghan Markle-t, számos harcot kellett megvívnia a családjával.
  • II. Erzsébet királynő több dolgot is kifogásolt az ara ruhájától kezdve Harry viselkedéséig.
  • Az uralkodónő és unokája pár hónappal az esküvő előtt egy igen feldúlt 10 perces beszélgetést folytatott.

Harry herceg esküvője előtt már korvonalazódtak a konfliktusok

Harry herceg és Meghan Markle 8 éve házasodtak össze. Bár látszólag 2020 környékén kezdett megromlani a sussexi hercegi pár kapcsolata a királyi család tagjaival, ez már a 2018-as esküvőjük előtt elkezdődött. II. Erzsébet királynő például nehezményezte, hogy Meghan Markle nem igazán kompatibilis a királyi család tagjaival és hagyományaival, de állítólag vele szemben is voltak tiszteletlen megnyilvánulásai. 

Sally Bedell Smith királyi életrajzíró állítja, hogy a palota falai mögött az esküvői előkészületeket egyre növekvő feszültség jellemezte. Kezdődött azzal, hogy Meghan nem akarta megmutatni az esküvői ruháját a királynőnek, ami példátlan a brit uralkodói házban. Aggodalmak merültek fel a szertartás lebonyolításával kapcsolatban is, több részlet is bizonytalan volt a család előtt, de amiatt is gyakoriak voltak a konfliktusok, hogy Harry herceg választottja nem igazán találta meg a közös hangot a walesi hercegi párral. Ez pedig azért is volt problémás, mivel Vilmos egyszer brit király lesz, így a család kapcsolatainak makulátlannak kell lenniük. 

File photo dated 19/05/18 of the Duke and Duchess of Sussex as they leave St George's Chapel at Windsor Castle following their wedding service, conducted by the Archbishop of Canterbury Justin Welby. The royal couple have announced they are to "step back" as senior members of the royal family and will now divide their time between the UK and North America. Duke and Duchess of Sussex statement - Prince Harry and Meghan Markle moving to Canada
Meghan Markle és Harry herceg esküvője végül tökéletesre sikerült.
Forrás: NORTHFOTO

Harry mindent támadásként élt meg

A 97 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynőt elsősorban az aggasztotta, hogy Harry herceg és Meghan Markle tudatosan próbálták befolyását csökkenteni az esküvőjük lebonyolítását illetően. Harry ráadásul szokatlanul védekezővé vált. Valahányszor kérdések merültek fel a nászukkal kapcsolatban, ő lényegében mindent támadásként élt meg. Ez volt az, ami miatt a királynő igazán aggódott, hogy mennyire megváltozott a viselkedése. Neki és unokájának híresen jó és bensőséges volt korábban a kapcsolata, ez pedig az esküvő előtt megtört. 

Durva hangnemet ütött meg az uralkodóval 

A királyi szakértő szerint az a pillanat okozta a fordulópontot, amikor a menyegző előtt három hónappal a királynő és a herceg kettesben beszélgettek. Abból, hogy miről folyt a diskurzus ebben a tíz percben, ugyan semmi sem szivárgott ki, de annyit lehet tudni, hogy Harry herceg nagyon durva hangnemet ütött meg az uralkodóval. Egyesek dühkirohanásról, mások összeomlásról írnak, de vannak, akik egyszerűen annak tudják be Sussex hercegének viselkedését, hogy életében először szembe mert szállni a brit királyi családi hagyományokkal, és saját utat választott.

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