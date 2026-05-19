2026. máj. 19., kedd

Meghan Markle és Harry herceg 8 éve házasok: sosem látott esküvői fotókat posztolt a hercegné

Rideg Léna
2026.05.19.
Meghan Markle az Instagramján is ünnepel.

Meghan Markle és Harry herceg a ma nyolc éve házasok, ennek alkalmából pedig a hercegné eddig soha nem látott családi és szerelmes fotókat osztott meg közösségi oldalán.

Meghan Markle és Harry herceg 8 éve házasok.
A sussexi hercegné egy különleges, lapozható Instagram bejegyzést tett közzé, amely az esküvőjük legszebb pillanatait idézi fel. A követők több olyan intim és kulisszák mögötti felvételt is láthatnak, amelyeket korábban még soha nem mutattak meg a nyilvánosságnak.

A fotók között szerepelnek romantikus pillanatok az esküvő napjáról, meghitt ölelések, közös nevetések, valamint olyan képek is, amelyek a windsori kastélyban készültek a ceremónia után. A felvételek sokkal személyesebb oldalról mutatják meg Harryt és Meghant, mint amit eddig megszokhattunk.

Harry és Meghan esküvőjét emberek milliói követték

A pár 2018. május 19-én mondta ki a boldogító igent a windsori kastély Szent György-kápolnájában. Az esküvőt világszerte emberek milliói követték figyelemmel, Harry és Meghan pedig akkoriban a brit királyi család egyik legnépszerűbb párosának számítottak. 2020-ban visszaléptek királyi szerepüktől és az Egyesült Államokba költöztek, ahol új életet kezdtek gyermekeikkel, Archie-val és Lilibettel.

Bár az elmúlt években több interjúban is nyíltan beszéltek a királyi családon belüli konfliktusokról és a rájuk nehezedő nyomásról, a most megosztott fotók alapján úgy tűnik, kapcsolatuk továbbra is rendkívül erős és harmonikus.

