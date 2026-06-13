Harry herceg és a félresikerült szelfi: a királyi protokoll 5 szabálya, amit a sussexi herceg a mai napig betart

A királyi protokoll szabályai között találhatunk több száz éves hagyományokat és néhány éves előírásokat is. A legtöbb rendelet a királyi család viselkedésére és öltözködésére vonatkozik, azonban vannak olyan szabályok is, amelyek megvédik a családtagokat attól, hogy csalások áldozataivá válhassanak. Mutatjuk, hogy melyik az az 5 szabály a királyi etikettből, amelyet Harry herceg a mai napig betart a hivatalos megjelenésein és a magánéletében is, annak ellenére, hogy kivált a királyi családból.

Harry herceg elhagyta a királyi családot, ennek ellenére továbbra is betartja a királyi protokoll néhány szabályát

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5 szigorú szabály a királyi protokollból, amelyet Harry herceg a mai napig betart

Bár világéletében őt tartották a királyi család fekete bárányának, úgy látszik, hogy Harry herceg jobban ragaszkodik a családjához és a szabályaikhoz, mint azt bárki gondolná róla. A sussexi herceg ugyanis annak ellenére is betartja az uralkodóházzal kapcsolatos etikettet, hogy bármikor megszeghetné, tekintve, hogy Amerikában él, és már évek óta nem hivatalos tagja a királyi családnak.

1. Tilos a szelfi

Harry herceg az élő példa rá, hogy még akkor sem szelfizhetsz egy brit herceggel, ha már évek óta az amerikai álmot éli. Szerdán a sussexi herceg a melbourne-i Scar Tree Walk-on sétált, amikor a Channel 7 műsorvezetője, Paul Dowsley megpróbált egy közös szelfit készíteni vele. Harry azonban megakadályozta ezt, majd megkérte a testőreit, hogy vezessék el a riportert, aki erőszakosan ragaszkodott a közös fotóhoz. A királyi protokoll azonban tiltja a szelfikben való részvételt.

2. Tilos az autogram

Alkalmanként láthatjuk, hogy az uralkodó família tagjai beleírják a nevüket egy-egy vendégkönyvbe vagy koszorúkra ragasztott üzenetekre. Az azonban kizárt, hogy autogramot osztogatnának, mint egy híresség. Ez egy nagyon régóta fennálló szabály, amire azért van szükség, hogy kizárják a nevükkel való visszaélés lehetőségét. Bár Amerikában a rajongói biztos, hogy furcsán néznek Harryre, de ő is tartja magát ahhoz, hogy nem osztogatja az aláírását.

3. Nem használnak nyilvánosan emotikonokat vagy szlenget

A királyi család hivatalos kommunikációjában tilos az úgynevezett informális nyelvezet, beleértve az emojikat, a különböző rövidítéseket és a szlenget – ez igaz a közösségimédia-oldalakra is. Ha már itt tartunk: bár Harry herceg felesége, Meghan Markle igen aktív és népszerű a közösségi médiában, a herceg nem készített saját profilt és nem is tervezi, hogy valaha regisztráljon egy ilyen platformra. Néha szerepel Meghan fotóin, azonban ezt leszámítva egyáltalán nem foglalkozik ilyen dolgokkal, és nem engedi, hogy a két gyermekük arca megjelenjen a képeken.