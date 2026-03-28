Megalázó protokoll érvényes ezentúl Andrásra: már, ha bármelyik családtagja szóba áll vele egyáltalán

A királyi hierarchia legaljára került, sőt, szó szerint közember lett András. Andrew Mountbatten-Windsor a szakértők szerint nemcsak presztízsveszteséget szenvedett, de a jövőben komoly protokolláris feszültséggel is szembe kell néznie. Amíg korábban magas rangú királyi személy volt, ma már olyan szabályokat kell betartania, amelyek korábban rá nem vonatkoztak.

Andrew Mountbatten-Windsornak a családtagjai előtt meg kell hajolnia ezentúl.

Forrás: Getty Images/In Pictures

Andrew Mountbatten-Windsor a hierarchia legaljára került

A jelenleg Sandringhamben élő, kilakoltatott András helyzete a királyi etikett szempontjából is rendkívülinek számít. Robert Hardman királyi életrajzíró szerint: „Andrásnak ezentúl mindenki előtt meg kell hajolnia – feltéve, ha a család hajlandó egy légtérben lenni vele.” Hozzátette, ez különösen megalázó lehet egy olyan ember számára, aki korábban a királyi ranglétra felső szintjén állt, ez fontos is volt neki, és most a hierarchia legaljára került, ráadásul nyomoznak is ellene. „Nem hiszem, hogy jól fogadná. Ez egy ritka változás, nincs rá sok precedens” – idézi Hardmant a The News.

Mindeközben arról is lehet olvasni, hogy házon belül a személyzetétől András a mai napig elvárja, hogy Ő királyi felségének szólítsák, és ezt íratta a költözéshez használt dobozaira is.

