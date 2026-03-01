Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 1., vasárnap Albin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
royal family

6 megdöbbentő dolog, ami szigorúan tilos a brit királyi család minden tagjának

royal family tiltás illemszabályok brit királyi család
Simon Benedek
2026.03.01.
Az angol királyi család élete sem fenékig tejfel. A család tagjainak mindenkor szigorú szabályokat és protokollt kell követniük. Mutatjuk, mik azok a dolgok, amelyek szigorúan tilosak a birt királyi család tagjai számára.

A brit királyi család különböző szabályai, protokolljai és tiltásai a mindennapi élet szinte minden területére kiterjednek, és nem ritka, hogy még a legegyszerűbbnek tűnő tevékenységeket is szigorúan szabályozzák. 

A brit királyi család tagjai, Kamilla királyné, III. Károly király, Vilmos herceg, Katalin hercegné, Harry herceg, II. Erzsébet királynő.
A brit királyi család tagjaira szigorú szabályok vonatkoznak. 
Forrás:  Getty Images

Szigorú szabályok vonatkoznak a brit királyi család minden tagjára

  • A királyi protokoll nemcsak az általános etikettből, hanem egészségügyi és biztonsági megfontolásokból is tilt dolgokat.
  • Bizonyos ételek teljesen ki vannak zárva a hivatalos menükből.
  • A viselkedésre és a kommunikációra is szigorú irányelvek vonatkoznak.
  • A tiltások mögött gyakran nehezen érthető okok állnak. 

Amikor az emberek a brit királyi család életére gondolnak, akkor gyakran a pompára, a ceremóniákra vagy a luxusra asszociálnak. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Buckingham-palota falai között nem minden megengedett: a család tagjai olyan íratlan szabályokat is kötelesek követni, amelyek a hétköznapi emberek számára egészen szokatlanok lehetnek. 

Úgy is mondhatnánk, hogy a brit királyi család szabályai az élet minden területére kiterjednek. Mutatjuk, mik ezek!

  1. Tilos a tengeri herkentyűk fogyasztása: ezeket leggyakrabban kerülik, különösen a különböző hivatalos eseményeken vagy utazások során, mivel a kagylófélék nagyobb ételmérgezési kockázatot hordoznak.
  2. Tiltott az autogramm: a királyi család tagjai számára szigorúan tilos az aláírás adása, hacsak nem hivatalos dokumentumot szignóznak. 
  3. Nyilvánosan érzelmek kimutatása: bár ez nem teljesen tiltott, azonban a királyi etikett szerint a nyilvános megnyilvánulásokon érdemes visszafogottnak lenni, még a családtagokkal való érintkezés során is.
  4. Nem fejezhetnek ki nyilvános politikai véleményt: interjúban, közösségi médiában, illetve beszédekben is tilos politikai állásfoglalást tenniük a brit királyi család tagjanaik. Ez alól gyakorlatilag nincs kivétel.
  5. Nem utazhatnak együtt közvetlen örökösök: biztonsági okokból a trónöröklési sorban állók nem repülhetnek egy gépen, hogy egy esetleges baleset ne veszélyeztesse az öröklési rendet. 
  6. Nem használhatnak nyilvánosan emotikonokat vagy szlenget: a királyi család hivatalos kommunikációjában tilos az úgynevezett informális nyelvezet, beleértve az emojikat, a különböző rövidítéseket és a szlenget – ez igaz a közösségi média oldalakra is.
  • +1 Nem ülhetnek keresztbe tett lábakkal hivatalos eseményen: ez a női családtagokra vonatkozik. Az etikett szerint a térdeknek szorosan egymás mellett kell maradniuk, vagyis a klasszikus „duchess slant” testtartás az elfogadott.

Ezek is érdekelhetnek a brit királyi családdal kapcsolatban:

Szigorú szabályok: szavak, amiket nem használhatnak a királyi családban

Ezeket a tiltott szavakat nem használhatják.

Tiltólistás ételek, amelyeket soha nem tálalhatnak Katalinnak és Vilmosnak

Régi hagyományok és újabb szabályok is vonatkoznak arra, mit ehetnek a brit királyi család tagjai és mit nem. Van, amit babonából nem fogyaszt Katalin sem, de protokoláris és etikai indokok is vannak a tiltólista hátterében.

Így lázadt a palota szigorú szabályai ellen Diana hercegné: forradalmi pillanatok, amik beírták magukat a történelembe

Kevesen tudják, mennyi apró, rendszerellenes gesztus tette Diana hercegnét igazán legendássá a hétköznapokban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu