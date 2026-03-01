6 megdöbbentő dolog, ami szigorúan tilos a brit királyi család minden tagjának

A brit királyi család különböző szabályai, protokolljai és tiltásai a mindennapi élet szinte minden területére kiterjednek, és nem ritka, hogy még a legegyszerűbbnek tűnő tevékenységeket is szigorúan szabályozzák.

A brit királyi család tagjaira szigorú szabályok vonatkoznak.

Szigorú szabályok vonatkoznak a brit királyi család minden tagjára A királyi protokoll nemcsak az általános etikettből, hanem egészségügyi és biztonsági megfontolásokból is tilt dolgokat.

Bizonyos ételek teljesen ki vannak zárva a hivatalos menükből.

A viselkedésre és a kommunikációra is szigorú irányelvek vonatkoznak.

A tiltások mögött gyakran nehezen érthető okok állnak.

Amikor az emberek a brit királyi család életére gondolnak, akkor gyakran a pompára, a ceremóniákra vagy a luxusra asszociálnak. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Buckingham-palota falai között nem minden megengedett: a család tagjai olyan íratlan szabályokat is kötelesek követni, amelyek a hétköznapi emberek számára egészen szokatlanok lehetnek.

Úgy is mondhatnánk, hogy a brit királyi család szabályai az élet minden területére kiterjednek. Mutatjuk, mik ezek!

Tilos a tengeri herkentyűk fogyasztása: ezeket leggyakrabban kerülik, különösen a különböző hivatalos eseményeken vagy utazások során, mivel a kagylófélék nagyobb ételmérgezési kockázatot hordoznak. Tiltott az autogramm: a királyi család tagjai számára szigorúan tilos az aláírás adása, hacsak nem hivatalos dokumentumot szignóznak. Nyilvánosan érzelmek kimutatása: bár ez nem teljesen tiltott, azonban a királyi etikett szerint a nyilvános megnyilvánulásokon érdemes visszafogottnak lenni, még a családtagokkal való érintkezés során is. Nem fejezhetnek ki nyilvános politikai véleményt: interjúban, közösségi médiában, illetve beszédekben is tilos politikai állásfoglalást tenniük a brit királyi család tagjanaik. Ez alól gyakorlatilag nincs kivétel. Nem utazhatnak együtt közvetlen örökösök: biztonsági okokból a trónöröklési sorban állók nem repülhetnek egy gépen, hogy egy esetleges baleset ne veszélyeztesse az öröklési rendet. Nem használhatnak nyilvánosan emotikonokat vagy szlenget: a királyi család hivatalos kommunikációjában tilos az úgynevezett informális nyelvezet, beleértve az emojikat, a különböző rövidítéseket és a szlenget – ez igaz a közösségi média oldalakra is.

+1 Nem ülhetnek keresztbe tett lábakkal hivatalos eseményen: ez a női családtagokra vonatkozik. Az etikett szerint a térdeknek szorosan egymás mellett kell maradniuk, vagyis a klasszikus „duchess slant” testtartás az elfogadott.

