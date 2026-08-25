Claudia Schiffer lánya egyre jobban hasonlít híres édesanyjára − Friss nyaralási fotókon Clementine

Új nyaralási fotókat osztott meg Clementine Vaughn, Claudia Schiffer és Matthew Vaughn 21 éves lánya. A képeken jól látható, hogy hosszú szőke hajával és kék szemével egyre inkább olyan, mint édesanyja a fiatalkori fotóin.

Claudia Schiffer lánya tiszta édesanyja.

Forrás: Northfoto

Claudia Schiffer lánya tiszta édesanyja

Claudia Schiffer lánya, Clementine Vaughn szinte megszólalásig hasonlít édesanyjára – és ezt legújabb Instagram-fotói is bizonyítják. A 21 éves lány friss képet osztott meg a nyaralásáról, amelyeken barátaival és egyedül is látható, ahogy jógázik vagy testhezálló, színes nyári ruhában pózol a kamerának. Sportruhában egy videót is készítettek róla, amely kihangsúlyozza telt kebleit − szúrta ki a Bunte.

Clementine imádja a divatot

Clementine-ről lehet tudni, hogy édesanyjához hasonlóan érdeklődik a divat iránt, rendszeresen megmutatja szettjeit a közösségi médiában követői nagy örömére. Claudia Schiffer lánya, akárcsak a ma is bombaformában lévő szupermodell, igazi stílusikon.