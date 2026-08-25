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IQ-teszt: 21 emberből csak egy találja meg a képen a szarvast 11 másodperc alatt

fejtörő IQ-teszt rejtvény
Life.hu
2026.08.25.
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Egy sűrű, zöld erdőben valahol egy szarvas is megbújik. 21 emberből mindössze egy képes 11 másodperc alatt kiszúrni az állatot. Te meg tudod oldani ezt az IQ-tesztet?

Az agy a látott színekből, formákból és mintákból próbál minél gyorsabban egységes képet alkotni. Ebben az IQ-tesztben a szarvas beleolvad a hátterébe, ezért különösen jó megfigyelőképességre lesz szükság ahhoz, hogy észrevedd. Indítsd el az órát: 11 másodperced van, hogy megtaláld az elrejtett szarvast!

IQ-teszt: megtalálod a szarvast a képen?
IQ-teszt: megtalálod a szarvast a képen?
Forrás: jagranjosh.com

Ha nem látod elsőre, próbáld más szemszögből vizsgálni, koncentrálj kizárólag a részletekre.

Az IQ-teszt megoldása:

Lejárt a 11 másodperc? Ha megtaláltad a szarvast, remekül teljesítettél. Ha nem sikerült, próbáld meg még egyszer időkorlát nélkül, majd nézd meg a megfejtést az alábbi képen:

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