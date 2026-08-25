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Még tovább fogyott Demi Moore: csont és bőr a 63 éves színésznő, aggódnak érte a követői: Fotók

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Nem tudni, szándékosan műveli-e ezt magával, vagy egészségi gond áll a háttérben. Demi Moore olyan vékony, hogy lassan elfogy.

Már a díjátadók szezonjában látni lehetett, hogy Demi Moore annyira lefogyott, amit aligha lehet csupán a mozgás és a diéta kombinációjaként elkönyvelni. Ezt későbbi fotói is megerősítik, amiket ő maga tett közzé az Instagramon. 

CANNES, FRANCE - MAY 23: Jury member Demi Moore attends the closing ceremony of the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 23, 2026 in Cannes, France. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)
Bizarr szettel takargatta csontsovány karját Demi Moore a cannes-i filmfesztivál záróünnepségén. 
Forrás: Getty Images Europe

Demi Moore egyre vékonyabb

Demi Moore még ma is Hollywood egyik egyik legszebb színésznője, ám amellett nem lehet szó nélkül elmenni, hogy csontsovány lett. Amíg azonban a 63 éves világsztár a cannes-i filmfesztivál záróünnepségén mint ha szándékosan takargatta volna a karját, mint ha ő maga is látná, hogy valami nem stimmel, nem sokkal később ujjatlan ruhát viselt. A róla készült képet pedig megosztotta az Instagramján is. A képekhez számos komment is érkezett, van, aki arról írt, hogy aggódik Moore-ért, más pedig egyenesen szomorúnak találja a kinézetét. 

Még mindig találgatják, miért fogyott ilyen sokat

Tavasszal arról is lehetett olvasni, hogy betegség is okozhatja Demi Moore a súlyvesztését, mások szerint azonban a színésznő sanyargatja magát és fogyást segítő készítményt használ. A filmfesztiválról megjelent képeket látva volt olyan orvos, aki kijelentette, hogy  Moore testzsírszázaléka ránézésre is nagyon alacsony, ami már egyáltalán nem a kicsattanó egészség jele. Egy funkcionális táplálkozási szakértő szerint pedig Moore karjai egyáltalán nem a jó kondícióról árulkodnak.  A szakember hozzátette, a tartós kalóriadeficit esetén a szervezet akár saját izomszövetet is lebont energiaforrásként. Vagyis a test nem építkezik, hanem túlélő üzemmódba kapcsol.

A hollywoodi elvárások szerint ahogy rég, ma is tartja magát a nézet, minél vékonyabb, annál jobb. Ezzel kapcsolatos cikkeinket itt olvashatod.

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