Még tovább fogyott Demi Moore: csont és bőr a 63 éves színésznő, aggódnak érte a követői: Fotók

Már a díjátadók szezonjában látni lehetett, hogy Demi Moore annyira lefogyott, amit aligha lehet csupán a mozgás és a diéta kombinációjaként elkönyvelni. Ezt későbbi fotói is megerősítik, amiket ő maga tett közzé az Instagramon.
Demi Moore egyre vékonyabb
Demi Moore még ma is Hollywood egyik egyik legszebb színésznője, ám amellett nem lehet szó nélkül elmenni, hogy csontsovány lett. Amíg azonban a 63 éves világsztár a cannes-i filmfesztivál záróünnepségén mint ha szándékosan takargatta volna a karját, mint ha ő maga is látná, hogy valami nem stimmel, nem sokkal később ujjatlan ruhát viselt. A róla készült képet pedig megosztotta az Instagramján is. A képekhez számos komment is érkezett, van, aki arról írt, hogy aggódik Moore-ért, más pedig egyenesen szomorúnak találja a kinézetét.
Még mindig találgatják, miért fogyott ilyen sokat
Tavasszal arról is lehetett olvasni, hogy betegség is okozhatja Demi Moore a súlyvesztését, mások szerint azonban a színésznő sanyargatja magát és fogyást segítő készítményt használ. A filmfesztiválról megjelent képeket látva volt olyan orvos, aki kijelentette, hogy Moore testzsírszázaléka ránézésre is nagyon alacsony, ami már egyáltalán nem a kicsattanó egészség jele. Egy funkcionális táplálkozási szakértő szerint pedig Moore karjai egyáltalán nem a jó kondícióról árulkodnak. A szakember hozzátette, a tartós kalóriadeficit esetén a szervezet akár saját izomszövetet is lebont energiaforrásként. Vagyis a test nem építkezik, hanem túlélő üzemmódba kapcsol.
A hollywoodi elvárások szerint ahogy rég, ma is tartja magát a nézet, minél vékonyabb, annál jobb. Ezzel kapcsolatos cikkeinket itt olvashatod.