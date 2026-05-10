Nem jár edzőterembe, mégis bomba formában van: ez Claudia Schiffer titka

Claudia Schiffer neve egyet jelent a kifinomult eleganciával és a természetes szépséggel, pedig a legendás szupermodell edzéshez való viszonya meglepően hétköznapi. Sőt, kifejezetten őszinte, a modell ugyanis utálja az edzőtermet. Mutatjuk, mi a titka az 55 éves ikonnak, aki ma is elképesztő formában van, és könnyedén letagadhatna akár két évtizedet is.

Claudia Schiffer ledobta a fitneszkliséket: így tartja magát formában

Claudia Schiffer 55 évesen is remek formában van

A szupermodell nem jár edzőterembe

A sport számára az alakformáláson túl a stresszlevezetésről is szól

Életmódja a mértékletességre épül

Így tartja formában magát Claudia Schiffer

Az 55 éves modell nem titkolja, hogy ki nem állhatja az edzőtermet. Ez a vallomás sokak számára megnyugtató lehet, hiszen kevesen gondolnák, hogy egy világhírű modell is küzd motivációs nehézségekkel. Pedig pontosan erről van szó, és talán éppen ez teszi hitelessé azt az életmódot, amit követ.

Egy korábbi interjúban, amelyet a Vogue magazin közölt, Claudia edzője, David Higgins árulta el, hogy a modell kifejezetten idegenkedik a klasszikus konditermi edzésektől. Ennek ellenére természetesen nem hagyja el magát: alternatív mozgásformákat keres, amelyek nemcsak hatékonyak, hanem élvezetesek is. Ilyen például a magas intenzitású Pilates, amely az utóbbi évek egyik kedvence lett.

Ami azonban igazán szerethetővé teszi a rutinját, az az egyszerűsége. Claudia saját bevallása szerint akkor is képes rávenni magát a mozgásra, ha nincs kedve hozzá – méghozzá egy apró trükkel.

„A futópadon sétálok, miközben a Gilmore Girls-t nézem”

– mesélte egy interjúban. Ez a módszer nemcsak praktikus, hanem könnyen beilleszthető a mindennapokba is, hiszen a mozgást egy olyan tevékenységgel kapcsolja össze, amit valóban élvez.

A rendszeres és változatos edzésekben hisz

Claudia Schiffer nem ragaszkodik egyetlen edzésformához. Inkább a változatosságban hisz, és igyekszik a mozgást a társasági élet részévé tenni. „Elkezdtem a barátnőimmel edzeni, mindent csinálok a kardiótól a jógán át a teniszig. Minden nap csinálunk valami újat, ami szórakoztatóvá teszi” – mondta. Ez a hozzáállás nemcsak motiválóbbá teszi az edzést, hanem segít abban is, hogy hosszú távon fenntartható legyen.

A természet közelsége is fontos szerepet játszik az életében. Szívesen indul hosszú sétákra a vidéken, a kutyáival – ezek a pillanatok számára nemcsak fizikai, hanem mentális feltöltődést is jelentenek.

A mozgás nála ugyanis nem csupán a test formálásáról szól. Egy 2024-es interjúban arról is beszélt, hogy az edzés a stressz kezelésében is kulcsszerepet játszik. „Vannak napok, amikor elég stresszesek, mert sok minden történik, és nem minden alakul a terv szerint. Az edzés oldja a stresszt, ezért igyekszem minden nap mozogni” – fogalmazott.