Végleg elbúcsúzhat a legendás zenész: súlyos állapota miatt nem vezethet és színpadra sem állhat Billy Joel

A Piano Man és az Uptown Girl előadója a The Hollywood Reporternek adott interjújában beszélt arról, hogyan változtatta meg az életét a normál nyomású hydrocephalus, röviden NPH. A betegséget tavaly diagnosztizálták Billy Joelnél.

Billy Joel nagyon rossz állapotban van, lehet, hogy soha többé nem koncertezhet

Forrás: mpi04/MediaPunch/Northfoto

Billy Joel eladja a motorjait is

„Nem vezethetek” – mondta Billy Joel, aki azt is elárulta, hogy egy sor vizsgálaton kell átesnie, mielőtt az orvosok eldönthetik, koncertezhet-e még valaha. Mivel a betegség miatt motorozni sem tud, ezért több mint hetven motorkerékpárját elárverezi.

„Imádom a motorokat. Imádok motorozni és vezetni, azt is szeretem, hogy ilyenkor névtelen lehetek. Szeretem átalakítani a motorokat, változtatni rajtuk, bütykölni őket. Nem gyűjtő voltam, tényleg használtam őket. Úgy éreztem, eljött az idő, hogy elengedjem ezt” - mondta.

A normál nyomású hydrocephalus azt jelenti, hogy agy-gerincvelői folyadék halmozódik fel a koponyán belül, amely nyomást gyakorolhat az agyra, és többek között a gondolkodási képességeket is befolyásolhatja. Joel jelenleg azért sem léphet színpadra, mert neurológusa szerint egy koncert túl nagy megterhelést jelenthet számára.

„A neurológusom azt mondta, minden egyes koncert olyan, mintha agyrázkódást szenvednék” – mesélte.

A színpadon rengeteg inger éri egyszerre az embert, ezért az orvosai egyelőre tiltják a koncertezést. További vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, visszatérhet-e a színpadra.

Billy Joel 2025 májusában hozta nyilvánosságra, hogy beteg, le is mondta a turnéja hátralévő fellépéseit. A zenészt a múlt hónapban agyműtéten esett át, miután kiderült, hogy a beavatkozás javíthat az egyensúlyán és a memóriáján. Egy söntöt ültettek az agyába, amitől valóban javult az állapota.

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