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Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Fotókon a legszebb modellek

galéria modell Victoria's Secret Fashion Show
Horváth Angéla
2026.10.16.
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Október 18-án, Los Angelesben rendezik meg a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-t, amelyre a márka számos korábbi sztármodellje visszatér. Lesz, aki több év kihagyás után ölti fel újra a szárnyakat, Adriana Lima pedig már 21. alkalommal lép a Victoria’s Secret kifutójára.

Az idei szereplőválogatás körül némi vita is kialakult, több korábbi angyal ugyanis kimaradt a névsorból, például Romee Strijd is. Nem szepel az idei modellek között Palvin Barbara sem, ez ugyanakkor érthető, hiszen pár hete hozta világra első gyermekét. A végleges csapatban ugyanakkor ott vannak a Victoria’s Secret legendás arcai, valamint az elmúlt években bemutatkozott új generáció ismert modelljei is.

Amelia Gray 2026-ben másodszor vehet részt a Victoria"s Secret bemutatóján
Amelia Gray 2026-ben másodszor vehet részt a Victoria"s Secret bemutatóján
Forrás: AFP

Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Kattints a képre a galériáért!

Alessandra Ambrosio A Victoria’s Secret egyik legismertebb modellje 2000-ben szerepelt először a show-ban. Az idei lesz a 20. Victoria’s Secret Fashion Show, amelyen kifutóra lép.
Abby Champion tavaly, 2025-ben szerepelt először a bemutatón, 2026-ban pedig másodszor vonul végig a kifutón.
Alex Consani 2024-ben debütált, majd 2025-ben is visszatért. Az idei lesz a harmadik Victoria’s Secret Fashion Show-ja.
Anok Yai 2024-ben debütált, 2025-ben ismét kifutóra lépett, így az idei lesz a harmadik Victoria’s Secret Fashion Show-ja.
Ashley Graham 2024-ben szerepelt először a Victoria’s Secret Fashion Show-ban, azóta minden évben visszatért.
Candice Swanepoel 2010-ben lett Victoria’s Secret Angel, és a márka egyik legsikeresebb, legjobban kereső modelljévé vált. 2013-ban ő viselte a 10 millió dollárt érő Fantasy Bra-t, amelyet egy 52 karátos rubin is díszített. Több mint egy tucatszor szerepe
Cindy Bruna nyolc év kihagyás után tér vissza. 2013-ban debütált, majd 2018-ig minden évben szerepelt a show-ban.
Devyn Garcia 2021-ben lett a Victoria’s Secret márkanagykövete, 2024-ben pedig először szerepelt a divatbemutatón. Azóta minden show-ban részt vett.
2015-ben jelentették be, hogy Elsa Hosk hivatalosan is Victoria’s Secret Angel lett. 2016-ban ő nyitotta meg az éves show-t, 2018-ban pedig az 1 millió dollárt, vagyis mintegy 323 millió forintot érő, kristályokkal díszített Fantasy Bra-t viselte. Az vol
Gigi Hadid 2015-ben szerepelt először a Victoria’s Secret kifutóján. Azóta további négy alkalommal vett részt a show-ban, így 2026-ban hatodszor láthatja a közönség.
Imaan Hammam 2014-ben vonult először a Victoria’s Secret kifutóján, majd hosszabb szünet után 2024-ben tért vissza. Azóta minden évben szerepel a show-ban.
Paloma Elsesser 2024-ben debütált a Victoria’s Secret kifutóján, az idei lesz a harmadik show-ja.
Adriana Lima a Victoria’s Secret egyik legnagyobb ikonja eddig húsz alkalommal szerepelt a divatbemutatón, így 2026-ban már a 21. show-jára készül. Először 1999-ben lépett a kifutóra, egy évvel később pedig hivatalosan is angyal lett. 2018-ban búcsút vet
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Alessandra Ambrosio a Victoria’s Secret egyik legismertebb modellje 2000-ben szerepelt először a show-ban. Az idei lesz a 20. Victoria’s Secret Fashion Show, amelyen kifutóra lép.
AFP

 

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