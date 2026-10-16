Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Fotókon a legszebb modellek

Október 18-án, Los Angelesben rendezik meg a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show-t, amelyre a márka számos korábbi sztármodellje visszatér. Lesz, aki több év kihagyás után ölti fel újra a szárnyakat, Adriana Lima pedig már 21. alkalommal lép a Victoria’s Secret kifutójára.
Az idei szereplőválogatás körül némi vita is kialakult, több korábbi angyal ugyanis kimaradt a névsorból, például Romee Strijd is. Nem szepel az idei modellek között Palvin Barbara sem, ez ugyanakkor érthető, hiszen pár hete hozta világra első gyermekét. A végleges csapatban ugyanakkor ott vannak a Victoria’s Secret legendás arcai, valamint az elmúlt években bemutatkozott új generáció ismert modelljei is.
Ők lesznek a 2026-os Victoria’s Secret Fashion Show modelljei - Kattints a képre a galériáért!
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AFP
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