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beavatkozás

Billy Joel megtörte a csendet súlyos agyműtétjéről: „Még mindig itt vagyok”

beavatkozás agyműtét Billy Joel
Nagy Anna
2026.09.11.
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Komoly beavatkozáson van túl az énekes, aki tavaly tudta meg, hogy ritka betegséggel küzd. Billy Joel most elárulta, agyműtéten esett át, és azt is elmondta, hogyan érzi magát a beavatkozás után.

A 77 éves Billy Joel normál nyomású hidrokefáliával (NPH) küzd, amely során túlzott mennyiségű agy-gerincvelői folyadék halmozódik fel az agy üregeiben. Az énekes a The Billy Joel Channel című műsorában beszélt részletesen betegségéről és kezeléséről.

Billy Joel súlyos műtéten esett át.
Billy Joel súlyos műtéten esett át.
Forrás: mpi04/MediaPunch/Northfoto

Billy Joel agyműtét mellett döntött, miután romlott az állapota

Az énekes először az egyensúlyával kapcsolatban érzékelte, hogy valami nincs rendben.

Olyan érzésem volt, mintha egy hajón lennék, mintha folyamatosan ringatóznék. Nem álltam biztosan a lábamon” – emlékezett vissza. Végül egy sönt beültetése mellett döntöttek. A Billy Joel agyműtétje során beültetett eszköz az előadó elmondása szerint érezhető javulást hozott.

A memóriám jobb lett, az egyensúlyom is javult valamennyit, és könnyebben tudtam működni

 – mondta.

Koncertjeit is le kellett mondania

Billy Joel 2025 májusában jelentette be, hogy betegsége miatt törli valamennyi tervezett koncertjét. Orvosai szerint a fellépések súlyosbíthatták az állapotát, és az énekes úgy fogalmazott, azt mondták neki, minden koncert olyan hatással lehetett rá, „mint egy agyrázkódás”.

„Rájöttem, hogy ez azt jelenti, most nem szabad ezt csinálnom. Jobban kell lennem”mesélte. Jelenleg fizikoterápián vesz részt, és követi orvosai utasításait. A zenész ugyanakkor nem szeretné, ha rajongói a legrosszabbtól tartanának.

„Csak azt szeretném, ha az emberek tudnák: ne aggódjatok miattam. Nem megyek sehova. Itt vagyok. Még mindig itt vagyok.”

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