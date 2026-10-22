Sokkoló vallomást tett Dylan Sprouse, Palvin Barbara férje: „Vérfertőzésből születtünk”

Döbbenetes dolgot tudott meg Dylan Sprouse, miközben a családfáját kutatta. Palvin Barbara férje a Wildmen podcastben elárulta, hogy olyan összefüggésekre bukkant, amilyenekre egyáltalán nem számított.

Dylan Sprouse és Palvin Barbi élete nemrég vált teljesen kerekévé, amikor szeptemberben megszületett első közös gyermekük, Sylvie.

Forrás: Instagram/realbarbarapalvin

Mindenkit sokkolt Palvin Barbi férje, amikor egy podcastben azt állította, ő és testvére vérfertőzésből születtek.

Dylan egy családfakutatás után vonta le a megdöbbentő következtetéseit, miután számos összefüggést talált felmenői életében.

De ez még nem minden, hisz olyan családi titkokat is felfedett, amelyekkel még a legnagyobb rajongóit is meglepte.

Dylan Sprouse meglepő összefüggéseket talált

Sokkolta a hallgatókat Dylan Sprouse a Wildmen podcast adásában, miután kijelentette, hogy testvérével, Cole Sprouse-al gyakorlatilag vérfertőzésből születtek.

A színész persze azonnal finomított a sokkoló kijelentésen, és tréfásan megjegyezte, hogy szerencsére legalább nincsenek úszóhártyás lábujjaik.

A 34 éves sztár a döbbenetes összefüggésekre egy családfakutatás során bukkant rá, amely teljesen más megvilágításba helyezte a felmenőinek eredetét. Dylan elárulta, hogy a DNS-tesztek kimutatták, hogy a rokonaik egy része a múltban ugyanazon a környéken telepedett le, a családi ágaik pedig később házasságok révén újra és újra találkoztak, még a szülei generációjában is.

De a családi titkok sora ezzel még nem ért véget.

A színész azt is megosztotta, hogy mindössze négy generáció alatt összesen hét ikerpár született a rokonságában. Ez a tény azért is érte teljesen váratlanul, mert eddig szentül meg volt győződve arról, hogy az ikerterhességre való genetikai hajlamot kizárólag az édesanyja családi ágáról örökölték. De ez még nem minden. Dylan azt is elárulta, hogy eredetileg nagynénjének is lett volna egy ikertestvére, azonban a másik magzat még a terhesség korai szakaszában, az anyaméhben felszívódott. Az igazi döbbenet viszont csak évekkel később érte a családot, amikor műtéti úton egy cisztát kellett eltávolítani nagynénje vállából, az orvosok pedig a kivett szövetben emberi fogakat és hajat is találtak.

Bár Dylant a podcastben tett állításai után több újságíró is megkereste, a színész képviselői nem nyilatkoztak, így a rajongóknak be kell érniük az adásban elhangzottakkal.

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