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Milliókat kerestek gyerekként, mégis elszegényedtek: 6 sztár, aki mindent elveszített

KPA - Paul Fenton-KPA
sikersorozat gyereksztárság színésztehetség
Klusovszki Kíra
2026.08.15.
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A gyerekkori hírnév és a felnőttkori anyagi biztonság ritkán jár kéz a kézben, ezt pedig számos sikersorozat színészének sorsa is bizonyítja. Mutatjuk azt a 6 gyereksztárt, akik hatalmas sikereik ellenére, szinte mégis mindent elvesztettek.

Ezrek, sőt milliók rajongtak az egykori elismert gyereksztárokért, akik már akkor mesés vagyonokat kerestek, és úgy tűnt, még fiatalon egy életre bebiztosították jövőjüket. A csillogás azonban nem sokaknál tartott örökké, több egykori híresség ugyanis szinte a teljes vagyonát elvesztette felnőttként. Mutatjuk azokat a hírességeket, akiknek a mesébe illő karrierje végül váratlan fordulatot vett.

A Zack és Cody élete a 2000-es évek egyik legnépszerűbb Disney-sorozata volt, ami számos gyereksztárt életét fordította sikerre.
A Zack és Cody élete a 2000-es évek egyik legnépszerűbb Disney-sorozata volt, amely számos gyereksztárt segített a sikerhez. 
 Forrás: Northfoto
  • Számos egykori gyerekszínész hatalmas sikert és vagyont tudhatott magáénak, később mégis szinte mindent elvesztett.
  • Voltak, akik másokat hibáztattak anyagi helyzetük alakulásáért, míg mások saját döntéseik miatt jutottak a csőd szélére.
  • Mutatjuk azt a 6 egykori sztárt, akiknek mesébe illő karrierje végül váratlan fordulatot vett.

6 gyereksztár, akik felnőtt korukra elszegényedtek

Sokszor halljuk a mondást, miszerint a könnyen szerzett vagyon éppolyan könnyen el is illan – és egykori kedvenc gyereksztárjaink élete pontosan ezt bizonyítja.

Néhány jól ismert fiatal színész sorsa ugyanis a hatalmas siker ellenére váratlan fordulatot vett: szinte mindent elveszítettek, ráadásul voltak, akik felnőttkorukra teljesen elszegényedtek.

 Volt, aki hivatalosan is csődöt jelentett, más a saját családját vádolta azzal, hogy elherdálta a pénzét, ráadásul míg olyan is akadt, aki hosszú éveken át tartó jogi csatába kezdett az elveszett millióiért.

  • Drake Bell

A Nickelodeon egykori tinibálványa a Drake és Josh című sikersorozatnak köszönhetően vált egy csapásra világhírűvé, ám a csillogás mögött hamar megjelentek a sötét fellegek. Bár a széria generációk kedvence lett, a színész 2014-ben hivatalosan is csődöt jelentett, ráadásul később azt is elárulta, hogy az ismétlések után már semmilyen jogdíjat sem kapott.

Az utóbbi években a neve sajnos leginkább a magánéleti válságaitól és súlyos botrányaitól vált széles körben ismertté: 2021-ben bűnösnek vallotta magát kiskorú veszélyeztetésének vádjában, majd 2024-ben bevallotta, hogy tinédzser korában szexuális bántalmazás áldozata lett.

  • Cole és Dylan Sprouse

A Zack és Cody élete című Disney-sorozatnak köszönhetően Cole és Dylan Sprouse a 2000-es évek legjobban fizetett gyereksztárjai közé tartozott, akik epizódonként fejenként már akkor mintegy 20 ezer dollárt kerestek. Gyerekkorukban megszerzett vagyonukból azonban semmi sem maradt, Cole Sprouse ugyanis később azt állította, hogy anyjuk szinte a teljes korábban megszerzett keresetüket elköltötte. 

  • LeAnn Rimes

LeAnn Rimes mindössze 13 éves volt, amikor Blue című slágerével berobbant a köztudatba, és szinte egyik napról a másikra világszerte ismertté is vált a dalnak köszönhetően. A hatalmas siker ellenére 2000-ben mégis pert indított édesapja és korábbi menedzsere ellen, azt állítva, hogy kiskorában mintegy 7 millió dollárt vontak el tőle jogtalan kezelési költségek címén. Az ügy végül pozitív kimenetellel, két évvel később, peren kívüli egyezséggel zárult.

  • Gary Coleman

A Diff'rent Strokes révén Gary Coleman évtizedeken át az amerikai televíziózás egyik legkedveltebb gyerekszínészének számított. Bár a sorozat nyolc évadon keresztül futott és óriási népszerűségnek örvendett, a színész 1999-ben mégis csődöt jelentett. Később úgy fogalmazott, hogy anyagi nehézségeiért részben önmagát okolja, részben pedig könyvelőit, ügyvédeit, ügynökeit és örökbefogadó szüleit. Coleman 2010-ben, mindössze 42 évesen hunyt el.

Gary Coleman gyerekként számos díjat nyert.
Arnold Jackson szerepéért Gary Coleman már gyerekként számtalan rangos szakmai elismerésben részesült, többek között a Youth in Film Award díját is  elnyerte.
Forrás: Northfoto
  • Erin Moran

Erin Morant a Happy Days Joanie Cunninghamjeként ismerte meg a világ, ráadásul a hetvenes években már a televíziózás egyik legkeresettebb és legnépszerűbb fiatal arcaként tartották számított. A látványos szakmai sikert azonban mégsem követte tartós anyaggi biztonság, életének utolsó éveiben ugyanis számos anyagi gonddal küzdött, ezt pedig a környezetében élők is megerősítették. A színésznő végül 2017-ben hunyt el.

Erin Moren évekig játszott a Happy Days című sorozatban.
Erin Moran a Happy Days sorozat állandó szereplőjeként éveken át a produkció népszerű színészgárdájához tartozott.
 Forrás: Northfoto
  • Dustin Diamond

A Saved by the Bell rajongói Screechként ismerték meg Dustin Diamondot, aki a sorozat egyik legjellegzetesebb karakterét keltette életre.

A népszerűség azonban nála sem jelentett hosszú távon rendezett anyagi körülményeket: 2001-ben csődöt jelentett, majd, hogy adósságait törleszteni tudja, saját pólóit kezdte árulni az interneten. 

A színész 2021-ben, mindössze 44 évesen hunyt el.

Dustin Diamond évekig játszott a Saved by the Bell szereplőgárdájában, színésztársai azonban végül elfordultak tőle.
Kevesen tudják, de mikor 2009-ben és 2015-ben a Saved by the Bell eredeti szereplőgárdája újra összeállt, Dustin Diamondot egyik alkalommal sem hívták meg.
Forrás: Northfoto

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