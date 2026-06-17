Palvin Barbi férjét kikezdték a kommentelők: egy ártatlan fotó verte ki a biztosítékot

Palvin Barbit nemrég Los Angelesben fotózták le férjével, Dylan Sprouse-zal. A modell hasvillantós szettben mutatta meg gömbölyödő pocakját, a képek pedig gyorsan körbejárták a magyar és a külföldi oldalakat is. Ám a rajongók figyelmét nemcsak Barbi merész ruhája keltette fel.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse Los Angelesben

Forrás: Profimedia

Kikezdték a kommentelők Palvin Barbi férjét

Többeknek szemet szúrt, hogy a modell egy elég jól kitömött táskát visz, férje pedig kényelmesen sétál mellette. Ez elég is volt ahhoz, hogy sokan kritizálni kezdjék a színészt. Több hozzászóló szerint Dylan Sprouse-nak illett volna átvennie a táskát várandós feleségétől.

Az egyik kommentelő így szúrt oda neki: „Micsoda úriember! Dylan, fogd meg azt a táskát.”

„Pontosan ezt gondoltam én is!" - írta egy másik. „Rendkívül illetlenül viselkedik" - írta egy harmadik.

Akadt olyan hozzászóló is, aki védemébe vette Dylant, és felhívat a figyelmet arra, hogy Palvin Barbi nem beteg, hanem terhes, és az is elképzelhető, hogy maga akarta vinni a táskáját.

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