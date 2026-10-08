Íme, a 33 éves Palvin Barbara legszexibb pillanatai: ezektől a dögös szettektől leesik az állad – Galéria

Merész dekoltázsok, testhez simuló ruhák, áttetsző anyagok és felejthetetlen vörös szőnyeges pillanatok: Palvin Barbara az évek során számtalanszor bebizonyította, hogy neki sokféle ruha áll jól, és mindegyikben szexi. Galériánkban Barbi legdögösebb szettjeit gyűjtöttük össze, de előtte felidézzük, milyen út vezetett a budapesti utcáktól a nemzetközi divatvilág csúcsáig.

Palvin Barbara 2012-ben.

Forrás: NORTHFOTO

Palvin Barbara 13 évesen még nem sejthette, milyen karrier vár rá

Palvin Barbi mindössze 13 éves volt, amikor 2006-ban felfedezték őt Budapest utcáin. Kezdetben Japánban és Ázsiában dolgozott, nagyon hamar keresett modell lett, és az igazi áttörésre sem kellett sokat várnia. 2010-ben lépett kifutóra Milánóban a Prada bemutatóján, ezután pedig olyan divatházakkal dolgozhatott, mint a Chanel, a Louis Vuitton és a Miu Miu.

2012-ben pedig újabb hatalmas siker érte, Palvin Barbara Victoria's Secret kifutóján vonult. 2016-ban a Sports Illustrated Swimsuit Issue az Év Újoncának választotta, 2019-ben pedig ő lett az első magyar modell, aki hivatalosan is Victoria's Secret Angyal lehetett.

Palvin Barbara férje mellett a magánéletében is új fejezet kezdődött

A modell 2023. július 15-én Magyarországon mondta ki a boldogító igent Dylan Sprouse színésznek, a nagy eseményt Palvin Barbara családjának ceglédberceli birtokán tartották, míg a templomi szertartás Albertirsán volt.

2026-ban pedig újabb hatalmas változás érkezett az életükbe. Palvin Barbara terhességét a 2026-os cannes-i filmfesztivál előtt, az Instagramon jelentette be, szeptember 7-én pedig megszületett a házaspár első kislánya. Palvin Barbara gyereke, Sylvie három héttel később mutatkozott be a nyilvánosságnak. „Van, hogy ránézek Sylvie-re, és azt gondolom: ez a legmenőbb dolog a világon” – mesélte Dylan az apaságról, hozzátéve, hogy imádja azokat a pillanatokat, amikor kislánya ránéz és elmosolyodik.

Barbi élete tehát rengeteget változott azóta, hogy tinédzserként felfedezték Budapesten, egy dolog azonban biztos: ha megjelenik egy vörös szőnyegen, még mindig magára vonja mindenki figyelmét.