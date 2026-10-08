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Íme, a 33 éves Palvin Barbara legszexibb pillanatai: ezektől a dögös szettektől leesik az állad – Galéria

NORTHFOTO/ L. Joly / FDC13 / Visual Press Agency -
születésnap Victoria's Secret Fashion Show Palvin Barbara galéria
Nagy Anna
2026.10.08.
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A magyar lány, aki a világ egyik legismertebb modellje lett, és aki a kifutókon valamint a vörös szőnyegen is minden tekintetet magára von. Palvin Barbara 33 éves lett, és idén az édesanyák táborába is belépett.

Merész dekoltázsok, testhez simuló ruhák, áttetsző anyagok és felejthetetlen vörös szőnyeges pillanatok: Palvin Barbara az évek során számtalanszor bebizonyította, hogy neki sokféle ruha áll jól, és mindegyikben szexi. Galériánkban Barbi legdögösebb szettjeit gyűjtöttük össze, de előtte felidézzük, milyen út vezetett a budapesti utcáktól a nemzetközi divatvilág csúcsáig. 

Palvin Barbara 2012-ben.
Palvin Barbara 2012-ben.
Forrás: NORTHFOTO

Palvin Barbara 13 évesen még nem sejthette, milyen karrier vár rá

Palvin Barbi mindössze 13 éves volt, amikor 2006-ban felfedezték őt Budapest utcáin. Kezdetben Japánban és Ázsiában dolgozott, nagyon hamar keresett modell lett, és az igazi áttörésre sem kellett sokat várnia. 2010-ben lépett kifutóra Milánóban a Prada bemutatóján, ezután pedig olyan divatházakkal dolgozhatott, mint a Chanel, a Louis Vuitton és a Miu Miu.

2012-ben pedig újabb hatalmas siker érte, Palvin Barbara Victoria's Secret kifutóján vonult. 2016-ban a Sports Illustrated Swimsuit Issue az Év Újoncának választotta, 2019-ben pedig ő lett az első magyar modell, aki hivatalosan is Victoria's Secret Angyal lehetett.

Palvin Barbara férje mellett a magánéletében is új fejezet kezdődött

A modell 2023. július 15-én Magyarországon mondta ki a boldogító igent Dylan Sprouse színésznek, a nagy eseményt Palvin Barbara családjának ceglédberceli birtokán tartották, míg a templomi szertartás Albertirsán volt.

2026-ban pedig újabb hatalmas változás érkezett az életükbe. Palvin Barbara terhességét a 2026-os cannes-i filmfesztivál előtt, az Instagramon jelentette be, szeptember 7-én pedig megszületett a házaspár első kislánya. Palvin Barbara gyereke, Sylvie három héttel később mutatkozott be a nyilvánosságnak. „Van, hogy ránézek Sylvie-re, és azt gondolom: ez a legmenőbb dolog a világon” – mesélte Dylan az apaságról, hozzátéve, hogy imádja azokat a pillanatokat, amikor kislánya ránéz és elmosolyodik.

Barbi élete tehát rengeteget változott azóta, hogy tinédzserként felfedezték Budapesten, egy dolog azonban biztos: ha megjelenik egy vörös szőnyegen, még mindig magára vonja mindenki figyelmét. 

A galériában megmutatjuk a 33. életévét betöltött Palvin Barbara legszexibb szettjeit, kattints a képre!

Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Pavin Barbara 2013-ban a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2014-ben a cannes-i filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2016-ban a Maxim Magazine címlapján.
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Palvin Barbara 2019-ben a Victoria's Secret hivatalos modellje lett.
Palvin Barbara 2020-ba a Vanity Fair Oscar Partyn.
Palvin Barbara 2021-ben a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 202-ben az HBO rendezvényén.
Palvin Barbara 2023-ban a velencei filmfesztiválon.
Palvin Barbara 2024-ben a Victoria's Secret kifutóján.
Palvin Barbara 2024-ben a párizsi divathéten.
Palvin Barbara a Victoria's Secret 2025-ös bemutatóján.
Palvin Barbara a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show-n.
Palvin Barbara 2026 márciusában Párizsban.
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Palvin Barbara 2012-ben a Victoria's Secret kifutóján.
AFP/TIMOTHY A. CLARY

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