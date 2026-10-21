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esküvő

Férjhez ment a K-pop démonvadászok sztárja: különleges helyszínen mondta ki az igent EJAE

esküvő ejae menyasszonyi ruha
Horváth Angéla
2026.10.21.
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Férjhez ment EJAE, a KPop Demon Hunters (K-pop démonvadászok) sztárja. A 34 éves énekesnő és párja, Sam Kim október 17-én, Szöulban házasodott össze.

A Vogue beszámolója szerint EJAE és Sam Kim esküvőjét a szöuli Stage 28-ban tartották. A paebaek szertartásra (hagyományos koreai esküvői szertartás) és a vendégek fogadására a Congdu50 nevű koreai fúziós étteremben került sor. A Kim Eun-jae néven született énekesnőt gyerekkori emlékek kötik az étteremhez.

Férjhez ment a K-pop démonvadászok sztárja,, EJAE
Férjhez ment a K-pop démonvadászok sztárja, EJAE
Forrás: Instagram

„Kislánykoromban a nagyszüleim abban a házban éltek, amely az étterem helyén állt. A gyerekkorom jelentős részét azzal töltöttem, hogy felfedeztem a kertet, és a nagyapámmal sétáltam a ház mögötti dombokon” – mesélte.

A K-pop démonvadászok sztárja, EJAE külöbeleges menyasszonyi ruhát viselt

Az esküvőn EJAE egy egyedi Danielle Frankel-ruhát viselt. A pánt nélküli, tüllből készült menyasszonyi ruha buborékos szabású szoknyát kapott, az összeállítást pedig generációkon át öröklődő családi ékszerekkel egészítette ki. Az énekesnő régóta kedvelte Danielle Frankel munkáit, ezért kérte fel őt az esküvői ruha elkészítésére.

 

EJAE és Sam Kim 2023 őszén jegyezték el egymást, de sokáig szinte semmit sem árultak el az eljegyzésükről. Az énekesnő csak 2026 januárjában osztotta meg a hírt az Instagramon, akkor néhány fotóval utalt életük fontos eseményére. A pár története 2017-ben kezdődött. Sam Kim akkor zenei producerként dolgozott, és egy közös munkára szervezték össze őket.

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