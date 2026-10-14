Megnősült a világhírű színésznő fia: Julianne Moore legidősebb gyermeke feleségül vette szerelmét - Videó

A 65 éves Julianne Moore az Instagramon osztott meg egy videót fia, Caleb esküvőjéről. A felvételhez mindössze ennyit írt: „Ez történt! Nagyon nagyon szeretünk benneteket!"

Julianne Moore és Bart Freundlich normális életet akartak a gyerekeiknek

Julianne Moore-nak és férjének, az 56 éves Bart Freundlichnak két gyermeke született: Caleb mellett van egy 24 éves lányuk, Liv Helen Moore Freundlich. A színésznő 1997-ben, a Nem vagyunk már ugyanazok című film forgatásán ismerte meg a rendezőt. Több mint két évtizede házasok, 2003-ban álltak oltár elé.

Bart Freundlich és Julianne Moore gyermekeiket stabil környezetben akarták felnevelni, és ez sikerült is. Caleb és Liv óvodáskoruk óta ugyanabba az intézménybe jártak. Ezt színészként nem volt egyszerű megoldani, de sikerült úgy alakítaniuk az életüket, hogy a gyerekeknek ne kelljen folyton váltaniuk.

Az anyaság alapvetően változtatta meg Moore az életét: „Nagyobb, teljesebb és gazdagabb lett tőle az életem. Fiatalabb korában az ember szerintem még nem érti, mennyire meghatározóak lesznek később az élettapasztalatai. Fogalmam sem volt róla, hogy mindaz, amit átéltem, a kapcsolataim, az anyaság és a házasságom milyen mélyen megváltoztat majd, és mennyit fejlődöm érzelmileg mindezek által” – mondta korábban.

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