"Túlélőként kapaszkodtak egymásba” – Harry és Meghan nottinghami viselkedését testbeszédszakértő elemezte

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan hercegné hat év kaliforniai tartózkodás után ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt az Egyesült Királyságban. A nottinghami látogatáson a pár mosolyogva fogadta a rajongóikat, Judi James testbeszédszakértő azonban Harry védelmező ölelésében és Meghan néhány mozdulatában a feszültség jeleit is felfedezte.

Harry herceg és Meghan Markle nottinghami látogatását testbeszéd-szakértő is elemezte.

Forrás: AFP/DARREN STAPLES

Harry herceg szorosan átkarolta Meghan Markle-t

Judi James testbeszédszakértő a Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy Harry és Meghan viselkedése ellentmondásos volt. „Egyszerre közvetítették az örömteli visszatérés és a bizonytalanság üzenetét. Harry úgy karolta Meghant, mint ha szárnyakkal védelmezné” – mondta James. A szakértő szerint Harry ujjaira is érdemes odafigyelni. „A belső feszültség látszott rajta, ahogy szorosan fogta Meghant. Úgy tűnt, a legszívesebben még közelebb húzná magához” – hívta fel a figyelmet. Amikor Meghan átkarolta Harry derekát, tehát viszonozta az ölelést, az James szerint az erős összetartozás benyomását keltette. „Mintha túlélőként kapaszkodnának egymásba” – fogalmazott.

Harry és Meghan Nottinghamben készült fotóit az alábbi galériában megnézheted.