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2026. okt. 21., szerda Orsolya

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"Túlélőként kapaszkodtak egymásba” – Harry és Meghan nottinghami viselkedését testbeszédszakértő elemezte

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Bár nem mutatták nyíltan, bőven lehetett bennük aggodalom. Harry és Meghan szinte védelmezték egymást.

Ahogy megírtuk, Harry herceg és Meghan hercegné hat év kaliforniai tartózkodás után ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt az Egyesült Királyságban. A nottinghami látogatáson a pár mosolyogva fogadta a rajongóikat, Judi James testbeszédszakértő azonban Harry védelmező ölelésében és Meghan néhány mozdulatában a feszültség jeleit is felfedezte.

Harry herceg és Meghan Markle nottinghami látogatását testbeszéd-szakértő is elemezte.
Harry herceg és Meghan Markle nottinghami látogatását testbeszéd-szakértő is elemezte.
Forrás: AFP/DARREN STAPLES

Harry herceg szorosan átkarolta Meghan Markle-t

Judi James testbeszédszakértő a Daily Mailnek azt nyilatkozta, hogy Harry és Meghan viselkedése ellentmondásos volt. „Egyszerre közvetítették az örömteli visszatérés és a bizonytalanság üzenetét. Harry úgy karolta Meghant, mint ha szárnyakkal védelmezné” – mondta James.  A szakértő szerint Harry ujjaira is érdemes odafigyelni. „A belső feszültség látszott rajta, ahogy szorosan fogta Meghant. Úgy tűnt, a legszívesebben még közelebb húzná magához” – hívta fel a figyelmet.  Amikor Meghan átkarolta Harry derekát, tehát viszonozta az ölelést, az James szerint az erős összetartozás benyomását keltette. „Mintha túlélőként kapaszkodnának egymásba” – fogalmazott.

Harry és Meghan Nottinghamben készült fotóit az alábbi galériában megnézheted.

Meghan Markle
Harry herceg
Harry herceg és Meghan Markle
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Meghan Markle mosolyogva szelfizett a rajongókkal.
Joe Giddens / POOL / AFP

Meghan sebezhetőnek mutatta magát? 

James azonban egy másik jelenetre is felhívta a figyelmet. Egy színjátszó workshop megtekintése közben Meghan egyik karjával a saját derekát fogta át, a másikkal pedig olyan mozdulatot tett, amelyet a szakértő a sebezhetőség jelének tart. Megérintette a nyakát, miközben Harryre nézett. „Ahogy a férjére nézett, a szemében félelemre vagy aggodalomra emlékeztető kifejezés tükröződött” – fogalmazott James.

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