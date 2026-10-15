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Vége a bujkálásnak: Harry herceg és Meghan Markle együtt jelent meg a nyilvánosság előtt – Galéria

királyi család Anglia Meghan Markle Nottingham galéria Harry herceg
Nagy Anna
2026.10.15.
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Hosszú idő után ismét együtt mutatkozott a sussexi hercegi pár. Harry herceg és Meghan Markle Angliába való visszatérésük óta először jelentek meg közösen egy nyilvános eseményen.

Úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle egyre otthonosabban mozog Angliában. A pár augusztusban költözött vissza két gyermekével, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, azóta azonban csak külön-külön mutatkoztak a nyilvánosság előtt. Most Nottinghambe látogattak.

Harry herceg és Meghan Markle nem bujkálnak tovább: megjelentek a nyilvánosság előtt.
Harry herceg és Meghan Markle nem bujkálnak tovább: megjelentek a nyilvánosság előtt.
Forrás: AFP/DARREN STAPLES

Harry herceg és Meghan Markle első közös megjelenése

A házaspár először jelent meg együtt nyilvánosan azóta, hogy visszaköltöztek Angliába. A nottinghami St Ann's városrészben működő Community Recording Studio (CRS) közösségi központot keresték fel. Az intézmény hátrányos helyzetű fiataloknak nyújt segítséget, többek között zenei, sport- és mentorprogramokon keresztül.

Meghan Markle egy elegáns, túlméretezett bordó kabátot viselt, amelyhez színben harmonizáló magas sarkút választott. Harry herceg sötétkék öltönyben kísérte feleségét. Mindketten felszabadultnak és jókedvűnek tűntek.

A helyszín ráadásul különleges jelentőséggel bír számukra: 2017-ben, eljegyzésük bejelentése után szintén Nottinghamben jelentek meg először együtt hivatalos eseményen.

Új életet kezdtek Angliában

Bár 2020 óta nem látnak el hivatalos királyi feladatokat, mostani látogatásuk a korábbi hercegi programjaikat idézte. Harry már 2013-ban felkereste a környéket, 2025 szeptemberében pedig 1,1 millió fontot adományozott a BBC Children in Need szervezetnek. Az összegből a közösségi központ fejlesztését és nehéz sorsú fiatalok támogatását is finanszírozzák.

A herceg korábban az Invictus Spirit Awards és a WellChild Awards rendezvényein vett részt, Meghan pedig régi barátaival találkozott, többek között Malala Yousafzaijal ebédelt Londonban.

A közös megjelenés mindenesetre azt sugallja, hogy a pár igyekszik újra megtalálni a helyét Angliában. A visszaköltözés azonban korántsem alakult zökkenőmentesen: beilleszkedésük nehézségekbe ütközött, gyermekeiknek már iskolát is kellett váltaniuk, miközben a megszokott luxusélet fenntartása továbbra is komoly összegeket emészt fel.

Kattints a képre, és nézd meg, hogyan zajlott Harry herceg és Meghan Markle első nyilvános megjelenése:

Meghan Markle
Harry herceg
Harry herceg és Meghan Markle
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Meghan Markle mosolyogva szelfizett a rajongókkal.
Joe Giddens / POOL / AFP

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