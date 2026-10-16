Elszabadultak az indulatok Harry herceg látogatása után: a rajongók ezt nem fogják megbocsátani

Nagy várakozás előzte meg Harry herceg és Meghan Markle csütörtöki látogatását az angliai Nottinghamben. A házaspár augusztusi visszatérése óta először vett részt közös hivatalos programokon, ráadásul egyetlen nap alatt három helyszínen is megfordultak. Bár sokan örültek, hogy újra láthatják őket, a találkozó végül keserű szájízt hagyott néhány lelkes rajongóban.

Harry herceg és Meghan Markle visszatértek, de Károly király semmit nem reagált.

Forrás: Getty Images AsiaPac

Harry herceg nyilvános megjelenése csalódást okozott a rajongóknak

A sussexi házaspár túl van az első nyilvános megjelenésén Angliában, programjainak helyszínein tömegek várakoztak, abban reménykedve, hogy néhány szót válthatnak kedvenceikkel. Harry és Meghan több rajongóval is beszélgetett, ám nem mindenkinek jutott figyelem.

Harry herceg és Meghan Markle első nyilvános megjelenése: Anglia, Nottingham 2026. október 15.

Forrás: Darren Staples / AFP

A 67 éves Johannes Sharland órákon át várakozott, hogy személyesen is találkozhasson a párral. A Daily Expressnek elmondta, hogy a tömegben sokan csalódottak voltak, amikor a házaspár az ebéd után egyszerűen távozott.

„Én és a tömeg többi tagja is nagyon csalódott voltunk, amiért az ebéd után nem jöttek ki hozzánk beszélgetni, vagy legalább integetni. Még a virágcsokrokat sem vették észre” – panaszolta. A nő dél óta várakozott, és bár örült, hogy megpillanthatta őket, ennél többre számított.

„Arra számítottam, hogy újra kijönnek, de egyszerűen elmentek. Korábban még sosem láttam őket” – tette hozzá. Meghan Markle-t és Harry herceget aztért is érte kritika, mert úgy tűntek, mintha a brit királyi család hagyományos, nyilvános találkozóit próbálnák utánozni.

Meghan Markle és Harry herceg egészen másként értékelte a látogatást

A házaspár a történtek ellenére pozitívan nyilatkozott a Nottingham városában töltött napról.

„Nagyszerű újra itt lenni” – fogalmaztak közleményükben, amelyben hangsúlyozták, hogy ismét kapcsolatba léphettek azzal a közösséggel, amelyet régóta támogatnak. A látogatást különleges hazatérésként jellemezték, hiszen 2017 decemberében, nem sokkal az eljegyzésük után is jártak a városban.

Kattints a képre és nézd meg a galériát Harry herceg és Meghan Markle első nyilvános megjelenéséről: láthatóan voltak olyan rajongók, akik több figyelmet kaptak.