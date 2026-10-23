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Jay-Z nem bízta a véletlenre: saját magát választotta a Super Bowl sztárfellépőjének

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Nagy Anna
2026.10.23.
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Úgy tűnik, a rapper megtalálta a tökéletes előadót a világ egyik legnézettebb zenei produkciójához: saját magát. Jay-Z a hírek szerint úgy döntött, hogy ő lép fel a 2027-es Super Bowl félidei show-jában.

Nem mindennapi fordulatot vehet a 2027 februárjában, Los Angelesben megrendezett Super Bowl félidei műsorának története. A Puck értesülései szerint ugyanis Jay-Z saját magát választotta a nagyszabású esemény sztárfellépőjének, annak ellenére, hogy korábban Miley Cyrus és Justin Bieber neve is felmerült a lehetséges előadók között. A döntés különösen pikáns, hiszen a rappernek nemcsak a színpadon, hanem a kulisszák mögött is komoly beleszólása van abba, ki szórakoztatja a közönséget.

Jay-Z úgy döntött, ő fog fellépni a Super Bowl halftime show-jában.
Jay-Z úgy döntött, ő fog fellépni a Super Bowl halftime show-jában.
Forrás: ANGELA WEISS / AFP

Jay-Z saját magának adhatta a Super Bowl legnagyobb fellépését

A történet hátterében egy 2019-es megállapodás áll. Ekkor kötött együttműködést Jay-Z cége, a Roc Nation az NFL-lel, amelynek értelmében a rapper meghatározó szerepet kapott a Super Bowl félidei fellépőinek kiválasztásában.

A Puck több forrása szerint Jay-Z már régóta kézenfekvő jelöltnek számított a feladatra, sőt, sokan izgalmasabb választásnak tartották, mint Miley Cyrust vagy Justin Biebert, akikkel szintén folytak egyeztetések.

Úgy tűnik tehát, hogy a rapper ezúttal nem vesződött tovább a válogatással, és inkább saját magára szavazott. A hírt azonban egyelőre nem erősítette meg, így hivatalos bejelentésről még nincs szó.

Régen adott ki albumot, mégis hatalmas összegeket keres

Bár Jay-Z legutóbbi stúdióalbuma, a dupla platinalemezes 4:44 még 2017-ben jelent meg, a rapper népszerűsége azóta sem kopott meg. Slágerei kiállták az idő próbáját, a 2026-os koncertjei pedig azt bizonyítják, hogy továbbra is hatalmas tömegeket képes megmozgatni.

Júliusban például két teltházas koncertet adott a Yankee Stadiumban, amelyek a Puck szerint összesen 42 millió dolláros bevételt hoztak.

Ha a hírek igaznak bizonyulnak, a 56 éves zenész a 2027-es halftime show főszereplőjeként térhet vissza a reflektorfénybe. És valljuk be, ennél kényelmesebb castingot aligha rendezhetett volna magának.

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