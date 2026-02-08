Elvis‑imitátor, Michael Jackson és a legendás áramszünet: a Super Bowl halftime show-inak legemlékezetesebb pillanatai

Elvis-imitátor és 3D-s káosz

1989-ben a Super Bowl XXIII félidei show-ja különleges volt: az előadásba már 2000 táncos, Harley Davidson motorkerékpárok és tűzijáték került, ráadásul az első 3D-s szemüveges közvetítést is itt próbálták ki. A legemlékezetesebb azonban az Elvis Presley-imitátor, Elvis Presto volt, akit az utolsó pillanatban dobtak be a produkcióba. A show középpontjában egy interaktív kártyatrükk állt, amelyben a közönség tapsa segített kiválasztani a megfelelő lapot – a végeredmény ugyan kicsit zavarosra sikerült, de a látvány így is felejthetetlen maradt.

A pop királyai átvették a színpadot

Az igazi fordulat 1991-ben következett, amikor a New Kids on the Block vált az első főzenekarrá a félidőben. Bár az NKOTB fellépése technikailag nem került élő adásba, a produkció a mai látványosságok mintájává vált, és a show innentől kezdve vált a zene legnagyobb neveinek színpadává. A következő évben a Super Bowl XXVI már műkorcsolyás előadást kínált Brian Boitano és Dorothy Hamill vezetésével, teljesen új dimenzióba emelve a félidőt.

Ha van, aki örökre megváltoztatta a félidős produkciók világát, az Michael Jackson. 1993-as fellépése nemcsak vizuálisan, hanem nézettségben is áttörést hozott: először kapcsoltak az emberek kifejezetten a show-ra, és nem csupán a meccsre. A legendás „Heal the World” előadás és ikonikus nyitópóz minden további produkciónak mércét állított, innentől kezdve a Super Bowl félidei show-ja egyenértékű lett magával a mérkőzéssel.

A Super Bowl fellépői nem kapnak gázsit

Bár a Super Bowl félidei show a világ legnagyobb színpadának számít, a fellépők hivatalosan nem kapnak fizetést. Az NFL fedezi a produkciós költségeket, amelyek gyakran több tízmillió dollárt tesznek ki, de a művészeknek a próbákért és a fellépésért csupán néhány száz dollár jár.

Cserébe azonban a fellépők olyan marketingértéket kapnak, ami milliókat hoz az eladásokban: Justin Timberlake 2018-ban 534%-os növekedést, Lady Gaga 2017-ben 1000%-os ugrást ért el a digitális eladásokban.

Rihanna 2023-as Super Bowl LVII fellépése a történelem legnézettebb félidei show-ja, több mint 121 millió nézővel. Az előadás nemcsak a meccset, hanem minden korábbi rekordot is felülmúlt, bizonyítva, hogy a félidő már önmagában globális jelenség.