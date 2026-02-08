Elvis‑imitátor, Michael Jackson és a legendás áramszünet: a Super Bowl halftime show-inak legemlékezetesebb pillanatai

A Super Bowl a világ egyik legjobban várt sporteseménye, ahol a futball, a showbiznisz, a divat és a pénz találkozik egyetlen éjszakára. Bár a mérkőzés izgalma milliókat ültet a képernyők elé, a Super Bowl halftime show-ja mára önálló kulturális jelenséggé nőtte ki magát. Íme nyolc elképesztő tény a Super Bowl félidei műsorairól.
- Az első Super Bowl félidőkben egyetemi menetelő zenekarok uralták a színpadot, Al Hirt trombitása kíséretében.
- 1989-ben Elvis Presley-imitátor, Elvis Presto és 2000 táncos, motorok és tűzijáték színesítette a show-t, amelyben kipróbálták az első 3D-s közvetítést is.
- 1991-ben a New Kids on the Block vált az első főpopzenekarrá a félidőben, meghatározva a modern show-k irányát.
- Michael Jackson 1993-as fellépése forradalmasította a félidős produkciókat, és rekordnézettséget hozott a show-nak.
- A fellépők hivatalosan nem kapnak fizetést, de digitális eladásaik és marketingértékük milliókat nőnek a show hatására.
- Rihanna 2023-as Super Bowl LVII fellépése minden idők legnézettebb félidei show-ja lett, több mint 121 millió nézővel.
- Beyoncé 2013-as előadását követően 34 perces áramszünet sújtotta a Superdome-ot, ami legendás pillanatként vonult be a történelembe.
- 2006-ban a Rolling Stones fellépéséhez építették a show történetének legnagyobb színpadát, amelyet 28 darabból 600 főnek kellett 5 perc alatt összeszerelnie.
- 2022-ben a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige és Kendrick Lamar részvételével készült félidei show az első Emmy-díjas Super Bowl-műsor lett.
A kezdetekben a félidei show egyáltalán nem hasonlított a mai grandiózus látványosságra. Az 1967-es első Super Bowl félidőben az egyetemi menetelő zenekarok uralták a színpadot: az Arizonai Egyetem Szimfonikus Menetelő Zenekara, a Grambling Állami Egyetem Menetelő Zenekara és egy Anaheim környéki középiskolai csapat szórakoztatta a közönséget, Al Hirt trombitása kíséretében.
A következő években a Grambling és más délkeleti egyetemek zenekarai követték a példát. A ’70-es években a Broadway-sztár Carol Channing és a jazzlegenda Ella Fitzgerald nyitották meg az utat a hírességek számára, akik ekkor kezdték átvenni a főszerepet.
Elvis-imitátor és 3D-s káosz
1989-ben a Super Bowl XXIII félidei show-ja különleges volt: az előadásba már 2000 táncos, Harley Davidson motorkerékpárok és tűzijáték került, ráadásul az első 3D-s szemüveges közvetítést is itt próbálták ki. A legemlékezetesebb azonban az Elvis Presley-imitátor, Elvis Presto volt, akit az utolsó pillanatban dobtak be a produkcióba. A show középpontjában egy interaktív kártyatrükk állt, amelyben a közönség tapsa segített kiválasztani a megfelelő lapot – a végeredmény ugyan kicsit zavarosra sikerült, de a látvány így is felejthetetlen maradt.
A pop királyai átvették a színpadot
Az igazi fordulat 1991-ben következett, amikor a New Kids on the Block vált az első főzenekarrá a félidőben. Bár az NKOTB fellépése technikailag nem került élő adásba, a produkció a mai látványosságok mintájává vált, és a show innentől kezdve vált a zene legnagyobb neveinek színpadává. A következő évben a Super Bowl XXVI már műkorcsolyás előadást kínált Brian Boitano és Dorothy Hamill vezetésével, teljesen új dimenzióba emelve a félidőt.
Ha van, aki örökre megváltoztatta a félidős produkciók világát, az Michael Jackson. 1993-as fellépése nemcsak vizuálisan, hanem nézettségben is áttörést hozott: először kapcsoltak az emberek kifejezetten a show-ra, és nem csupán a meccsre. A legendás „Heal the World” előadás és ikonikus nyitópóz minden további produkciónak mércét állított, innentől kezdve a Super Bowl félidei show-ja egyenértékű lett magával a mérkőzéssel.
A Super Bowl fellépői nem kapnak gázsit
Bár a Super Bowl félidei show a világ legnagyobb színpadának számít, a fellépők hivatalosan nem kapnak fizetést. Az NFL fedezi a produkciós költségeket, amelyek gyakran több tízmillió dollárt tesznek ki, de a művészeknek a próbákért és a fellépésért csupán néhány száz dollár jár.
Cserébe azonban a fellépők olyan marketingértéket kapnak, ami milliókat hoz az eladásokban: Justin Timberlake 2018-ban 534%-os növekedést, Lady Gaga 2017-ben 1000%-os ugrást ért el a digitális eladásokban.
Rihanna 2023-as Super Bowl LVII fellépése a történelem legnézettebb félidei show-ja, több mint 121 millió nézővel. Az előadás nemcsak a meccset, hanem minden korábbi rekordot is felülmúlt, bizonyítva, hogy a félidő már önmagában globális jelenség.
Beyoncé és a legendás áramszünet
2013-ban Beyoncé előadását követően 34 percre áramszünet sújtotta a Superdome-ot. Bár a hivatalos közlés szerint az esemény nem volt köthető a díszlethez, a rajongók azonnal Beyoncé áramszünetének nevezték el az esetet, újabb legendás pillanatot adva a show történetéhez.
2006-ban a Rolling Stones fellépéséhez építették a félidei show történetének legnagyobb színpadát: 28 darabból állt, és 600 főnek öt perc alatt kellett összeszerelnie. A modern időszak mérföldköve az első Emmy-díj is, amelyet 2022-ben a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige és Kendrick Lamar részvételével készült show kapott a Kiemelkedő Varieté Különkiadás kategóriában, bizonyítva, hogy a félidei show már önmagában művészi teljesítmény.
