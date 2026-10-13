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Világsztár

Aputestet villantott Leonardo DiCaprio: a strandon mutatta meg sörhasát a színész - Fotó

00706542 - Romain Doucelin / Bestimage
Világsztár sörhas Leonardo DiCaprio
Horváth Angéla
2026.10.13.
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Leonardo DiCaprio és barátnője, Vittoria Ceretti hawaii strandolással hangolt Jennifer Meyer esküvőjére. Az 51 éves színész félmeztelenül fürdőzött a Csendes-óceánban, társaságában pedig több hollywoodi sztár is feltűnt.

Leonardo DiCaprio október 9-én, pénteken barátnőjével, a 28 éves olasz modellel, Vittoria Cerettivel töltötte a napot a tengerparton. A színész úszónadrágban ment a vízbe, és kicsit sem zavarta, hogy az utóbbi időben pocakosabb lett.

Leonardo DiCaprio pocakot növesztett
Leonardo DiCaprio pocakot növesztett
Forrás: Profimedia

Sztárokkal strandolt Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti nem kettesben strandoltak: velük tartott DiCaprio egyik legjobb barátja, az 51 éves Tobey Maguire, valamint a 62 éves Courteney Cox és a 47 éves Kate Hudson is. A két színésznő egyszínű bikiniben élvezte a hawaii napsütést.

A társaság Jennifer Meyer esküvője előtt találkozott a tengerparton. Tobey Maguire volt felesége szombaton ment hozzá milliárdos párjához, Geoff Ogunlesihez. Az esküvőn ott volt Jennifer Meyer és Tobey Maguire két közös gyermeke, a 19 éves Ruby és a 17 éves Otis, valamint Meyer és Ogunlesi nemrég született kislánya is. Az este egyik legmeglepőbb részlete az volt, hogy a szertartást maga Tobey Maguire vezette.

Tobey Maguire és Jennifer Meyer 2007-ben házasodott össze, 2016-ban különváltak, válásukat pedig idén véglegesítették.

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