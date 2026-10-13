Aputestet villantott Leonardo DiCaprio: a strandon mutatta meg sörhasát a színész - Fotó

Leonardo DiCaprio október 9-én, pénteken barátnőjével, a 28 éves olasz modellel, Vittoria Cerettivel töltötte a napot a tengerparton. A színész úszónadrágban ment a vízbe, és kicsit sem zavarta, hogy az utóbbi időben pocakosabb lett.
Sztárokkal strandolt Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti nem kettesben strandoltak: velük tartott DiCaprio egyik legjobb barátja, az 51 éves Tobey Maguire, valamint a 62 éves Courteney Cox és a 47 éves Kate Hudson is. A két színésznő egyszínű bikiniben élvezte a hawaii napsütést.
A társaság Jennifer Meyer esküvője előtt találkozott a tengerparton. Tobey Maguire volt felesége szombaton ment hozzá milliárdos párjához, Geoff Ogunlesihez. Az esküvőn ott volt Jennifer Meyer és Tobey Maguire két közös gyermeke, a 19 éves Ruby és a 17 éves Otis, valamint Meyer és Ogunlesi nemrég született kislánya is. Az este egyik legmeglepőbb részlete az volt, hogy a szertartást maga Tobey Maguire vezette.
Tobey Maguire és Jennifer Meyer 2007-ben házasodott össze, 2016-ban különváltak, válásukat pedig idén véglegesítették.
2025 júniusában mindenki azt találgatta, vajon mitől fogyott le Leonardo DiCaprio: diétázott vagy ő is Ozempicet használt? A cannes-i filmfesztiválon fiatalosabb és fittebb volt, mint az utóbbi években bármikor. Itt nézheted meg, milyen volt akkor.
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