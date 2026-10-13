Őrizetbe vették a hollywoodi színésznőt: Selma Blair négy embert is bántalmazott

Selma Blairt október 11-én, vasárnap este 11 óra után vették őrizetbe, miután a Los Angelesből érkező Delta Air Lines járata leszállt a New York-i Kennedy repülőtéren. A hatóságokat már a gép érkezése előtt riasztották, mert a színésznő a repülőút alatt állítólag két embert, egy utast és egy légiutas-kísérőt is bántalmazott.

Selma Blair egy repülőgépen balhézott, majd egy rendőrnőt és egy ápolót is bántalmazott

Forrás: Northfoto

A TMZ által megszerzett segélyhívás szerint a gép pilótája még a leszállás előtt azt kérte, hogy rendőrök és egészségügyi dolgozók várják a járatot a kapunál. A rendelkezésére álló információk alapján arról beszélt, hogy egy utas és egy légiutas-kísérő könnyebb sérüléseket szenvedett. Orrvérzésről és harapásnyomokról is beszámolt. Mentő érkezését nem tartotta feltétlenül szükségesnek, de azt kérte, hogy egészségügyi személyzet vizsgálja meg a sérülteket a leszállás után. A hangfelvétel szerint a rendbontó utas vizsgálatát is kérte, mert az beüthette a fejét a repülőgép egyik válaszfalába.

A New York-i és New Jersey-i kikötői hatóság közleménye is a fentieket támasztja alá: Selma Blair agresszívan viselkedett a repülőgépen, ezért leszállás után őrizetbe vették és kórházba szállították. A járat egyik légiutas-kísérőjét ugyancsak kórházba vitték a sérülései miatt.

Selma Blair többször megrúghatta a rendőrnőt

A színésznő a leszállás után sem nyugodott meg. Blair egy hordágyon feküdt, amikor kiszabadította a lábát a hevederekből, majd többször arcon, nyakon és mellkason rúgott egy rendőrnőt. A sztárt ezután további kezelésre a Jamaica Hospital Medical Centerbe vitték. A vád szerint október 12-én hajnali 2 óra körül ott is újabb incidens történt: a színésznő mellkason rúgott egy ápolót, aki éppen a szállításában segédkezett. Az ápoló később jelentős mellkasi fájdalomról számolt be, és távoltartási végzést is kért Blairrel szemben.

A repülőgépen történtek miatt szövetségi eljárás indulhat Selma Blair ellen, New Yorkban pedig a rendőrnő és az ápoló bántalmazása miatt két rendbeli testi sértés miatt folyik büntetőeljárás. Selma Blair október 12-én, hétfőn jelent meg a bíró előtt, ahonnan óvadék ellenében szabadon távozhatott.