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botrány

Őrizetbe vették a hollywoodi színésznőt: Selma Blair négy embert is bántalmazott

botrány verekedés Selma Blair
Horváth Angéla
2026.10.13.
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Két rendbeli testi sértés miatt állították bíróság elé Selma Blairt New Yorkban. Az 54 éves színésznőt azzal vádolják, hogy többször megrúgott egy rendőrnőt, majd ugyanezett tette egy kórházi ápolóval is.

Selma Blairt október 11-én, vasárnap este 11 óra után vették őrizetbe, miután a Los Angelesből érkező Delta Air Lines járata leszállt a New York-i Kennedy repülőtéren. A hatóságokat már a gép érkezése előtt riasztották, mert a színésznő a repülőút alatt állítólag két embert, egy utast és egy légiutas-kísérőt is bántalmazott.

Selma Blair egy repülőgépen balhézott, majd egy rendőrnőt és egy ápolót is bántalmazott
Selma Blair egy repülőgépen balhézott, majd egy rendőrnőt és egy ápolót is bántalmazott
Forrás: Northfoto

A TMZ által megszerzett segélyhívás szerint a gép pilótája még a leszállás előtt azt kérte, hogy rendőrök és egészségügyi dolgozók várják a járatot a kapunál. A rendelkezésére álló információk alapján arról beszélt, hogy egy utas és egy légiutas-kísérő könnyebb sérüléseket szenvedett. Orrvérzésről és harapásnyomokról is beszámolt. Mentő érkezését nem tartotta feltétlenül szükségesnek, de azt kérte, hogy egészségügyi személyzet vizsgálja meg a sérülteket a leszállás után. A hangfelvétel szerint a rendbontó utas vizsgálatát is kérte, mert az beüthette a fejét a repülőgép egyik válaszfalába.

A New York-i és New Jersey-i kikötői hatóság közleménye is a fentieket támasztja alá: Selma Blair agresszívan viselkedett a repülőgépen, ezért leszállás után őrizetbe vették és kórházba szállították. A járat egyik légiutas-kísérőjét ugyancsak kórházba vitték a sérülései miatt.

Selma Blair többször megrúghatta a rendőrnőt

A színésznő a leszállás után sem nyugodott meg. Blair egy hordágyon feküdt, amikor kiszabadította a lábát a hevederekből, majd többször arcon, nyakon és mellkason rúgott egy rendőrnőt. A sztárt ezután további kezelésre a Jamaica Hospital Medical Centerbe vitték. A vád szerint október 12-én hajnali 2 óra körül ott is újabb incidens történt: a színésznő mellkason rúgott egy ápolót, aki éppen a szállításában segédkezett. Az ápoló később jelentős mellkasi fájdalomról számolt be, és távoltartási végzést is kért Blairrel szemben.

A repülőgépen történtek miatt szövetségi eljárás indulhat Selma Blair ellen, New Yorkban pedig a rendőrnő és az ápoló bántalmazása miatt két rendbeli testi sértés miatt folyik büntetőeljárás. Selma Blair október 12-én, hétfőn jelent meg a bíró előtt, ahonnan óvadék ellenében szabadon távozhatott.

Selma Blair képviselője a történtek után azt közölte, hogy a színésznőnél egészségügyi vészhelyzet alakult ki, ez vezetett a viselkedéséhez. Állapota most állítólag stabil.

A Kegyetlen játékokból és a Doktor Szöszi című filmből ismert Selma Blairt 2016-ban egyszer már őrizetbe vették, akkor egy nemzetközi járaton fordult ki magából. Később azt mondta, gyógyszerekre ivott, és tudja, hogy nagy hibát követett el. A színésznő 2018-ban hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexszel él.

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