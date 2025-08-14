Érzelmes videót tett közzé Katalin: "Itt az ideje, hogy fellobbantsuk a belső tüzünket"

Katalin hercegné a természet szépségét és az emberi kapcsolatok örömét hangsúlyozó sorozatának legújabb epizódját az Instagramra töltötte fel. A megosztását akkorra időzítette, amikor az Egyesült Királyságban a legmelegebb van.

Katalin hercegné imádja a természetet

Forrás: i-Images via ZUMA Press

Katalin hercegné az örömöt helyezi a fókuszba az Anyatermészet-sorozatban

A nyári epizódban a család nem szerepel, de Katalin narrálja, és a természethez való kapcsolódás és az emberi kapcsolatok örömét helyezi a középpontba. A walesi hercegné így fogalmaz: „A nyár a bőség időszaka. Ahogy a virágok kinyílnak és a gyümölcsök érnek, mi is emlékezünk arra, hogyan változunk, hova tartunk. Itt az ideje, hogy fellobbantsuk a belső tüzünket, és felfedezzük saját kreativitásunkat, szenvedélyeinket és álmainkat.”