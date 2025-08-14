Érzelmes videót tett közzé Katalin: "Itt az ideje, hogy fellobbantsuk a belső tüzünket"

Katalin hercegné a természet szépségét és az emberi kapcsolatok örömét hangsúlyozó sorozatának legújabb epizódját az Instagramra töltötte fel. A megosztását akkorra időzítette, amikor az Egyesült Királyságban a legmelegebb van.
A nyári epizódban a család nem szerepel, de Katalin narrálja, és a természethez való kapcsolódás és az emberi kapcsolatok örömét helyezi a középpontba. A walesi hercegné így fogalmaz: „A nyár a bőség időszaka. Ahogy a virágok kinyílnak és a gyümölcsök érnek, mi is emlékezünk arra, hogyan változunk, hova tartunk. Itt az ideje, hogy fellobbantsuk a belső tüzünket, és felfedezzük saját kreativitásunkat, szenvedélyeinket és álmainkat.”
Mindeközben egyre többen aggódnak Katalin hercegné egészségi állapota miatt, az utóbbi hónapokban ugyanis megint fogyott. Bár hivatalosan azt nyilatkozta, hogy az állapota javul, a róla készült legfrissebb képek szerint ismét nagyon törékeny, alig lehet nehezebb, mint tízéves kislánya.
