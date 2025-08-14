Érzelmes videót tett közzé Katalin: "Itt az ideje, hogy fellobbantsuk a belső tüzünket"

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A hercegné a nyári pihenése alatt sem feledkezett meg arról, hogy új videót tegyen közzé az Anyatermészet sorozat részeként. A Katalin üzenete a nyári pillanatok megragadásáról és a szeretteinkkel töltött idő értékéről szól.

Katalin hercegné a természet szépségét és az emberi kapcsolatok örömét hangsúlyozó sorozatának legújabb epizódját az Instagramra töltötte fel. A megosztását akkorra időzítette, amikor az Egyesült Királyságban a legmelegebb van. 

Katalin hercegné imádja a természetet
Katalin hercegné imádja a természetet
Forrás: i-Images via ZUMA Press

Katalin hercegné az örömöt helyezi a fókuszba az Anyatermészet-sorozatban 

A nyári epizódban a család nem szerepel, de Katalin narrálja, és a természethez való kapcsolódás és az emberi kapcsolatok örömét helyezi a középpontba. A walesi hercegné így fogalmaz: „A nyár a bőség időszaka. Ahogy a virágok kinyílnak és a gyümölcsök érnek, mi is emlékezünk arra, hogyan változunk, hova tartunk. Itt az ideje, hogy fellobbantsuk a belső tüzünket, és felfedezzük saját kreativitásunkat, szenvedélyeinket és álmainkat.”

Mindeközben egyre többen aggódnak Katalin hercegné egészségi állapota miatt, az utóbbi hónapokban ugyanis megint fogyott. Bár hivatalosan azt nyilatkozta, hogy az állapota javul, a róla készült legfrissebb képek szerint ismét nagyon törékeny, alig lehet nehezebb, mint tízéves kislánya.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
