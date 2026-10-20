Újabb szívszorító fotók készültek a hajléktalanná vált modellről: a kukában guberált Loni Willison

Loni Willison egykor szépsége és sportos alakja, majd a Baywatch-sztárral, Jeremy Jacksnnal kötött házassága miatt került címlapokra, de élete tragikus fordulatot vett. Egykor a siker és csillogás volt az élete, de már hosszú ideje hajléktalanként él Los Angeles utcáin. Nemrég pedig újabb tragikus fotók láttak róla napvilágot: éppen egy szemeteskonténerben guberált.

Loni Willisont a kukában turkálva fotózták le

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Loni Willison újabb megrázó fotókon: a kukában kutatott az egykori modell

Loni Willison 2012-ben ment hozzá Jeremy Jacksonhoz, akit a nézők a legendás Baywatch című sorozatból ismerhetnek. A pár házassága azonban mindössze két évig tartott, és 2014-ben viharos körülmények között ért véget.

Loni Willison és Jeremy Jackson

Forrás: FilmMagic

A hajléktalan modell később arról beszélt, hogy kapcsolatuk során állítása szerint bántalmazás érte. A válást követő időszakban mentális nehézségekről, idegösszeomlásról és függőségi problémákról is beszámoltak vele kapcsolatban.

Loni Willison kukákban turkált.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

A korábban sikeres modell élete fokozatosan kisiklott, és 2016-ra már az utcára került. Azóta többször is lefotózták, amint bevásárlókocsiban szállítja a holmiját, vagy szemetesek között kutat, ahogy a mostani fotóin is.

Loni Willison története tragikus.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Loni Willison története Hollywood egyik legszomorúbb sorsa

Az 1983-ban született egykori modell pályafutása során címlapokon szerepelt, és a fitnesz világában is ismertté vált. Akkoriban úgy tűnt, sikeres karrier és gondtalan élet áll előtte.

Ma azonban egészen más körülmények között él. A róla megjelenő fotók újra és újra felhívják a figyelmet arra, milyen súlyos következményei lehetnek a mentális nehézségeknek és a függőségeknek megfelelő segítség nélkül.

Loni Willison holmiját egy bevásrálókocsiban tartja.

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

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