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Hollywood

Újabb szívszorító fotók készültek a hajléktalanná vált modellről: a kukában guberált Loni Willison

Hollywood hajléktalan Loni Willison
Nagy Anna
2026.10.20.
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Egykor még magazinok címlapján pózolt, ma már Los Angeles utcáin él. Loni Willison élete a Baywatch-sztárral, Jeremy Jacksonnal való házassága alatt és után vett tragikus fordulatot. A volt modell már évek óta hajléktalanként él, most újabb szomorú fotók kerültek elő róla.

Loni Willison egykor szépsége és sportos alakja, majd a Baywatch-sztárral, Jeremy Jacksnnal kötött házassága miatt került címlapokra, de élete tragikus fordulatot vett. Egykor a siker és csillogás volt az élete, de már hosszú ideje hajléktalanként él Los Angeles utcáin. Nemrég pedig újabb tragikus fotók láttak róla napvilágot: éppen egy szemeteskonténerben guberált. 

Loni Willisont a kukában turkálva fotózták le.
Loni Willisont a kukában turkálva fotózták le
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Loni Willison újabb megrázó fotókon: a kukában kutatott az egykori modell

Loni Willison 2012-ben ment hozzá Jeremy Jacksonhoz, akit a nézők a legendás Baywatch című sorozatból ismerhetnek. A pár házassága azonban mindössze két évig tartott, és 2014-ben viharos körülmények között ért véget.

Loni Willison és Jeremy Jackson
Loni Willison és Jeremy Jackson
Forrás: FilmMagic

A hajléktalan modell később arról beszélt, hogy kapcsolatuk során állítása szerint bántalmazás érte. A válást követő időszakban mentális nehézségekről, idegösszeomlásról és függőségi problémákról is beszámoltak vele kapcsolatban.

10/15/2026 EXCLUSIVE: Loni Willison is pictured on the streets of Los Angeles. The 43 year old down on her luck former swimsuit model and was seen rummaging through a dumpster while pulling a shopping cart filled with her possessions. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Loni Willison kukákban turkált.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

A korábban sikeres modell élete fokozatosan kisiklott, és 2016-ra már az utcára került. Azóta többször is lefotózták, amint bevásárlókocsiban szállítja a holmiját, vagy szemetesek között kutat, ahogy a mostani fotóin is. 

Loni Willison története tragikus.
Loni Willison története tragikus.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

Loni Willison története Hollywood egyik legszomorúbb sorsa

Az 1983-ban született egykori modell pályafutása során címlapokon szerepelt, és a fitnesz világában is ismertté vált. Akkoriban úgy tűnt, sikeres karrier és gondtalan élet áll előtte.

Ma azonban egészen más körülmények között él. A róla megjelenő fotók újra és újra felhívják a figyelmet arra, milyen súlyos következményei lehetnek a mentális nehézségeknek és a függőségeknek megfelelő segítség nélkül. 

10/15/2026 EXCLUSIVE: Loni Willison is pictured on the streets of Los Angeles. The 43 year old down on her luck former swimsuit model and was seen rummaging through a dumpster while pulling a shopping cart filled with her possessions. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Loni Willison holmiját egy bevásrálókocsiban tartja.
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

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