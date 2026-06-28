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Régen és ma

Felismerhetetlen lett Amanda Bynes: a 2000-es évek tinisztárja már csak árnyéka önmagának

Régen és ma színésznő Amanda Bynes tinisztár
Laci Patricia
2026.06.28.
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Ő volt a 2000-es évek egyik legszebb tinisztárja, azonban teljesen tönkretette magát. Mára rá se lehet ismerni Amanda Bynesra.

Amanda Bynes még kislány volt, amikor színészkedni kezdett, eleinte reklámokban tűnt fel, de a színpadon is kipróbálta magát. Részt vett a Los Angeles-i Laugh Factory nyári táborában, ahol a Nickelodeon egyik producere kiszúrta magának. A Sok hűho című sorozattal debütált a gyerekcsatorna képernyőjén, majd az Amanda Show sztárja lett. A hollywoodi producerek is felfigyeltek a tehetségére, így a 2000-es évek egyik felkapott színésznőjévé vált. Eleinte úgy tűnt, hogy fényes és hosszú színészi karrier vár majd rá, de ez nem így történt. Meggyűlt a baja a drogokkal, az alkohollal és mentális betegségei is lettek. 

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Amanda Bynes és Coin Firth a Miről álmodik a lány? című filmben.
Forrás: 90061/KPA/Northfoto
  • Amanda Bynes először a Nickelodeon sztárja volt, majd népszerű tinifilmek hősnője volt a 2000-es években.
  • Mindössze 24 évesen vonult vissza, majd egyre több problémája lett az alkohollal és a drogokkal.
  • Ma már rá se lehet ismerni az egykori színésznőre.

Amanda Bynes így néz ki most

Bynes a 2000-es években olyan népszerű mozifilmekben szerepelt, mint például a Miről álmodik a lány?, a Minden hájjal megkent hazug, a Micsoda srác ez a lány, a Hajlakk, az Amerikai Hófehérke vagy a Könnyű nőcske. Ő volt Hollywood egyik legnépszerűbb tinisztárja, azonban 2010-ben, 24 évesen végleg visszavonult. Egyre több problémája lett az alakjával, a Micsoda srác ez a lány forgatása után depressziós lett, mert úgy gondolta, túl kövérnek nézett ki a filmben.

Bár az ADHD-sokat és a narkolepsziásokat szokták kezelni Adderall-lal, a színésznő is ráfüggött a vényköteles gyógyszerre, mert azt hallotta róla, hogy ettől vékonyak lesznek a nők.

A 2010-es Könnyű nőcske volt az utolsó csepp a pohárban, úgy gondolta magáról, hogy borzalmasan nézett ki ebben a filmjében, emellett a színészi teljesítményét is bírálta. Ezért a visszavonulás mellett döntött. Miután nem vállalt több szerepet, egyre több botránya lett: jó párszor elkapták ittas vezetés miatt, volt, hogy zavarodottan viselkedett nyilvános helyeken, a közösségi oldalán is voltak furcsa kirohanásai, sőt, még a pszichiátriára is bekerült. 2013-ban a bíróság gondnokság alá helyezte, ami egészen 2022-ig tartott. Az elmúlt években külsejét is drasztikusan megváltoztatta, több tetoválása lett, van még egy szívecske is az arcán. Természetes barna haját hidrogénszőkére festeti, a legfrissebb fotóján kék szemöldökkel látható.

*EXCLUSIVE* Los Angeles, CA Amanda Bynes shows off her new gold bottom grills on her teeth and blue eyebrows as she's seen stepping out with boyfriend Zachary Khan at a local bank in Los Angeles. The 40-year-old former actress is wearing grey trousers, white slippers and a black Dolls Kill t-shirt. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1112537855, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Amanda Bynes, Zachary Khan
Amanda Bynes 2026-ban: már csak árnyéka régi önmagának.
Forrás: PEMA / Profimedia

Próbált jó útra térni, például 2022-ben műkörmösnek tanult, 2023-ban pedig podcastet indított, de egy epizód után abbahagyta azt. 2023-ban ismét bekerült a pszichiátriára, de gyorsan kiengedték végül. 2025-ben alapította meg OnlyFans-oldalát, hogy a rajongóival ott tudja tartani a kapcsolatot. Miután végleg szakított ex vőlegényével, Paul Michaellel 2023-ban, újra szerelmes lett. Zachary Khan 2025 óta a párja.

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