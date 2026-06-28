Felismerhetetlen lett Amanda Bynes: a 2000-es évek tinisztárja már csak árnyéka önmagának

Amanda Bynes még kislány volt, amikor színészkedni kezdett, eleinte reklámokban tűnt fel, de a színpadon is kipróbálta magát. Részt vett a Los Angeles-i Laugh Factory nyári táborában, ahol a Nickelodeon egyik producere kiszúrta magának. A Sok hűho című sorozattal debütált a gyerekcsatorna képernyőjén, majd az Amanda Show sztárja lett. A hollywoodi producerek is felfigyeltek a tehetségére, így a 2000-es évek egyik felkapott színésznőjévé vált. Eleinte úgy tűnt, hogy fényes és hosszú színészi karrier vár majd rá, de ez nem így történt. Meggyűlt a baja a drogokkal, az alkohollal és mentális betegségei is lettek.

Amanda Bynes és Coin Firth a Miről álmodik a lány? című filmben.

Forrás: 90061/KPA/Northfoto

Amanda Bynes először a Nickelodeon sztárja volt, majd népszerű tinifilmek hősnője volt a 2000-es években.

Mindössze 24 évesen vonult vissza, majd egyre több problémája lett az alkohollal és a drogokkal.

Ma már rá se lehet ismerni az egykori színésznőre.

Amanda Bynes így néz ki most

Bynes a 2000-es években olyan népszerű mozifilmekben szerepelt, mint például a Miről álmodik a lány?, a Minden hájjal megkent hazug, a Micsoda srác ez a lány, a Hajlakk, az Amerikai Hófehérke vagy a Könnyű nőcske. Ő volt Hollywood egyik legnépszerűbb tinisztárja, azonban 2010-ben, 24 évesen végleg visszavonult. Egyre több problémája lett az alakjával, a Micsoda srác ez a lány forgatása után depressziós lett, mert úgy gondolta, túl kövérnek nézett ki a filmben.

Bár az ADHD-sokat és a narkolepsziásokat szokták kezelni Adderall-lal, a színésznő is ráfüggött a vényköteles gyógyszerre, mert azt hallotta róla, hogy ettől vékonyak lesznek a nők.

A 2010-es Könnyű nőcske volt az utolsó csepp a pohárban, úgy gondolta magáról, hogy borzalmasan nézett ki ebben a filmjében, emellett a színészi teljesítményét is bírálta. Ezért a visszavonulás mellett döntött. Miután nem vállalt több szerepet, egyre több botránya lett: jó párszor elkapták ittas vezetés miatt, volt, hogy zavarodottan viselkedett nyilvános helyeken, a közösségi oldalán is voltak furcsa kirohanásai, sőt, még a pszichiátriára is bekerült. 2013-ban a bíróság gondnokság alá helyezte, ami egészen 2022-ig tartott. Az elmúlt években külsejét is drasztikusan megváltoztatta, több tetoválása lett, van még egy szívecske is az arcán. Természetes barna haját hidrogénszőkére festeti, a legfrissebb fotóján kék szemöldökkel látható.