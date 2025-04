Fogak nélkül, kopaszon kapták le Loni Willisont, az egykori szupermodellt

Az egykori modell, Loni Willison a válását követő mentális, egészségügyi és függőségi problémái miatt a hajléktalan életmódot választotta.

Loni Willison évek óta az utcán él.

Forrás: Profimedia

Loni Willison újabb képei sokkolták a rajongókat

Felismerhetetlen a hajléktalan egykori modell

2016 óta él az utcán Loni Willison, aki egykor a Baywatch népszerű sztárjának, Jeremy Jacksonnak volt a felesége és maga is több filmben szerepet kapott amellett, hogy magazinok címlapján szerepelt. Karrierje azonban meredeken visszaesett a Jacksonnal kötött viharos házassága után, majd a pár 2014-ben el is vált családon belüli erőszak vádjára hivatkozva.

Ekkor kezdődött el Willison elképesztő kálváriája: egyre inkább megromlott a mentális egészsége, olyannyira, hogy egy időben meg volt győződve arról, hogy valaki rendszeresen áramot vezet a testébe.

Emellett pedig kőkemény drogfüggővé vált, ami csak tovább súlyosbította a lelki problémáit. Ritkán lehet róla képeket látni, ám most újra lefotózták őt az újságírók, ahogy Beverly Hills utcáit rója kopaszon, fogak nélkül és borzasztóan lesoványodva.

Loni Willison rettenetes állapotban van.

Forrás: GC Images

Willison mindig is nyíltan beszélt a helyzetéről és arról is, hogy volt férjét hibáztatja azért, hogy jelenleg ilyen körülmények között él. Annak ellenére viszont, hogy a barátai és a családtagjai is felajánlották a segítségüket, nem hajlandó elfogadni azt, és állítása szerint az utcán érzi magát a legnagyobb biztonságban.