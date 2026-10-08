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Újabb hollywoodi házasság ért véget: válik Shia LaBeouf és Mia Goth

sztárpár Mia Goth válás
Horváth Angéla
2026.10.08.
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Mia Goth hivatalosan is véget vet Shia LaBeouffal kötött házasságának. A színésznő október 6-án este nyújtotta be a válókeresetet.

A TMZ által ismertetett dokumentumok szerint a 32 éves Mia Goth „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva kérte a házasság felbontását. Shia LaBeouffal 2016 októbere óta házasok, de kapcsolatuk az elmúlt több mint egy évtizedben többször megszakadt, majd újra összemelegedtek.

Shia LaBeouf és Mia Goth hivatalosan is elválnak
Shia LaBeouf és Mia Goth hivatalosan is elválnak
Forrás: AFP

A két színész 2012-ben, a Nimfomániás forgatásán ismerkedett meg. 2016-ban Las Vegasban házasodtak össze, két évvel később azonban szakítottak. 2020 körül ismét egymásra találtak, 2022-ben pedig megszületett lányuk, Isabel.

A válási iratok szerint Shia LaBeouf és Mia Goth már 2025. július 28. óta már nem élnek együtt. Mia Goth azt szeretné, ha ő kapná Isabel felügyeleti jogát.

Nemrég zárult le Shia LaBeouf korábbi peres ügye exbarátnőjével, FKA twigsszel. A jogvita 2020-ban kezdődött. Az énekesnő azt állította, hogy a színész 2018-ban, körülbelül kilenc hónapig tartó kapcsolatuk alatt szexuálisan, lelkileg és fizikailag is bántalmazta. LaBeouf akkor tagadta a vádakat.

Shia LaBeouf jelenleg próbaidőn van

A 40 éves színészt februárban New Orleansban tartóztatták le, miután részegen verekedésbe keveredett. Júniusban bűnösnek vallotta magát szabálysértési szintű testi sértés miatt. Kétéves próbaidőt kapott, emellett alkoholfüggőséggel kapcsolatos rehabilitáción, érzékenyítő képzésen és dühkezelési foglalkozásokon is részt kell vennie.

Shia LaBeouf azután költözött New Orleansba, hogy különvált Mia Gothtól. A színész márciusban, a Channel 5 csatornán nyíltan beszélt házasságuk megromlásáról.

„Nagyon boldogtalanok voltunk” – mondta. „Sok hibát követtem el az elején, még mielőtt megpróbáltunk volna gyereket vállalni. Nagyon-nagyon súlyosan megsértettem a bizalmat.”

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