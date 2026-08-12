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Nincs most menőbb ennél a nőies hajszínnél: az espresso melt a szezon legdögösebb árnyalata

123rf -
hajtrend 2026 hajszín barna haj
Váradi Melinda
2026.08.12.
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A barna haj új szintre lép az idei szezonban. Az espresso melt lehet az egyik legnagyobb hajszíntrend, amelyért a nők és a fodrászok egyaránt rajonganak. A mély, gazdag kávébarna alap és a finoman világosodó tincsek találkozása érzéki, fényes és természetes hatást kelt, miközben látványosan feldobja a megjelenést.

A hajszíntrendek folyamatosan változnak, de vannak olyan árnyalatok, amelyek nem egyik napról a másikra tűnnek fel, hanem fokozatosan válnak a szalonok és a közösségi média kedvenceivé. Az espresso melt pontosan ilyen. A klasszikus barna haj modern változata egyszerre elegáns és érzéki, miközben megőrzi azt a természetes hatást, amely az utóbbi időszak egyik legfontosabb szépségtrendje.

Az ősz kedvenc hajszíne az espresso melt
Az ősz kedvenc hajszíne az espresso melt.
Forrás: 123rf
  • A mély eszpresszóbarna alap érzéki és kifinomult hatást kölcsönöz a hajnak. 
  • A finoman világosodó tincsek látványosan kiemelik a haj fényét és textúráját. 
  • A természetes hatás miatt akkor is jó választás, ha nem szeretnél drasztikus hajszínváltást. 

Az őszi szezon legmenőbb hajszíne az espresso melt

A név is sokat elárul róla: az espresso melt a mély, sötét eszpresszó árnyalatot ötvözi lágyabb, melegebb vagy éppen világosabb barna tónusokkal. Ahelyett, hogy a haj teljes hosszában egyetlen homogén színt kapna, a fodrász különböző árnyalatokat dolgoz össze, így a végeredmény sokkal mozgalmasabbnak és fényesebbnek tűnik. A technika különösen jól működik hosszabb hajon, ahol a különböző tónusok szépen egymásba olvadnak. A sötétebb tövek fokozatosan világosabb hajvégekbe mehetnek át, de a változásnak nem kell drámainak lennie. Éppen a finom átmenet adja az eleganciáját.

Az espresso melt egyik legnagyobb előnye, hogy nem egyszerűen barna hajszín. A különböző tónusok miatt sokkal gazdagabbnak tűnik, mint egy egyszínű festés. A mélybarna alaphoz karamelles, mogyoróbarna, csokoládé vagy akár enyhén aranyló tincsek is társulhatnak. A fény hatására a haj szinte folyamatosan változik: beltérben mély, elegáns barnának tűnhet, napfényben viszont előbújnak belőle a világosabb árnyalatok. Ez a játékosság teszi igazán különlegessé.

A trend ráadásul tökéletesen illeszkedik az úgynevezett luxury brunette, vagyis a gazdag, fényes barna hajszínek irányzatába. Ezeknél a haj nem feltétlenül lesz világosabb, inkább mélységet, fényt és különleges tónusokat kap.

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