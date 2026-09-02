Mi történt Madonna arcával? Annyira sima lett, mint egy 20 évesé – Galéria

Az énekesnő ezúttal a '90-es évek szőke bombázóinak világát idézte meg. Madonna világos hajjal, vékony, szőkített szemöldökkel, hangsúlyos fekete szemsminkkel, fényes ajkakkal és az orrára rajzolt szeplőkkel pózolt, ám a figyelmet leginkább szokatlanul kisimult arcbőre vonzza.

Madonna ma már egyáltalán nem úgy néz ki, mint a 2023-as Grammy-gálán.

Forrás: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Madonna plasztikai műtétje állhat a feltűnő változás mögött?

Az Instagramra feltöltött képek alapján nem lehet megállapítani, pontosan milyen beavatkozás eredménye Madonna rendkívül sima arca, az azonban aligha meglepő, ha a fotók ismét találgatásokat indítanak el. Sokak szerint nem kérdés, hogy Madonna plasztikai műtéten esett át, hiszen a közeli felvételeken alig láthatók rajta az öregedés természetes jelei. Persze az is lehet, hogy a képek komoly utómunkán estek át, korábban ugyanis már láthattuk, hogyan néz ki Madonna Photoshop nélkül.

A sztár több különböző összeállításban is megmutatta magát: rózsaszín neccharisnyás felsőben, fűzőben, combfixben és elegáns fehér szettben egyaránt pózolt. A fotósorozathoz mindössze ennyit írt: „Az emlékeiddel fess le, ne a szemeddel…”

Madonna korábban keményen beszólt az életkorán rugózóknak

Az énekesnő már 2016-ban világossá tette, mit gondol az öregedés körüli felhajtásról. Mint mondta, ő maga nem foglalkozik a korával, amíg mások szóba nem hozzák. Szerinte az életkor elsősorban a nőkkel kapcsolatban válik állandó témává, ami összefügg a szexizmussal és a nőgyűlölettel.

Kattints a képre a galériáért, amiben megmutatjuk Madonna új fotóit – Nézd meg, mennyire kisimult az arca!