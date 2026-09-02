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Mi történt Madonna arcával? Annyira sima lett, mint egy 20 évesé – Galéria

Instagram/Madonna -
plasztika Madonna Instagram
Nagy Anna
2026.09.02.
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Az énekenső ismét olyan fotókat posztolt, amelyek mellett nehéz szó nélkül elmenni. Madonna 68 éves, az Instagramon megosztott közeli képein azonban feltűnően sima, szinte teljesen ránctalan arccal látható.

Az énekesnő ezúttal a '90-es évek szőke bombázóinak világát idézte meg. Madonna világos hajjal, vékony, szőkített szemöldökkel, hangsúlyos fekete szemsminkkel, fényes ajkakkal és az orrára rajzolt szeplőkkel pózolt, ám a figyelmet leginkább szokatlanul kisimult arcbőre vonzza.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Madonna speaks onstage during the 65th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 05, 2023 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Madonna ma már egyáltalán nem úgy néz ki, mint a 2023-as Grammy-gálán.
Forrás: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Madonna plasztikai műtétje állhat a feltűnő változás mögött?

Az Instagramra feltöltött képek alapján nem lehet megállapítani, pontosan milyen beavatkozás eredménye Madonna rendkívül sima arca, az azonban aligha meglepő, ha a fotók ismét találgatásokat indítanak el. Sokak szerint nem kérdés, hogy Madonna plasztikai műtéten esett át, hiszen a közeli felvételeken alig láthatók rajta az öregedés természetes jelei. Persze az is lehet, hogy a képek komoly utómunkán estek át, korábban ugyanis már láthattuk, hogyan néz ki Madonna Photoshop nélkül.

A sztár több különböző összeállításban is megmutatta magát: rózsaszín neccharisnyás felsőben, fűzőben, combfixben és elegáns fehér szettben egyaránt pózolt. A fotósorozathoz mindössze ennyit írt: „Az emlékeiddel fess le, ne a szemeddel…”

Madonna korábban keményen beszólt az életkorán rugózóknak

Az énekesnő már 2016-ban világossá tette, mit gondol az öregedés körüli felhajtásról. Mint mondta, ő maga nem foglalkozik a korával, amíg mások szóba nem hozzák. Szerinte az életkor elsősorban a nőkkel kapcsolatban válik állandó témává, ami összefügg a szexizmussal és a nőgyűlölettel.

Kattints a képre a galériáért, amiben megmutatjuk Madonna új fotóit – Nézd meg, mennyire kisimult az arca!

Madonna Instagram-képei felkeltették a rajongók figyelmét.
Madonna feltűnően sima arccal jelent meg Insatgram-oldalán.
Madonna jobban hasonlít Kate Mossra, mint egykori önmagára.
Madonna közelről is megmutatta teljesen ránctalan arcát.
Még szeplői is lettek Madonnának.
Madonna szinte felismerhetetlen új fotóin.
Madonna átváltozása természetesen a rajongók figyelmét sem kerülte el.
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Madonna Instagram-képei felkeltették a rajongók figyelmét.
Instagram/Madonna

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