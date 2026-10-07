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frizura

Nicole Kidman új frufruja mindenkit meglepett – 59 évesen bevállalta az ősz egyik legmerészebb hajtrendjét

AFP -
frizura frufru Nicole Kidman
Nagy Anna
2026.10.07.
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Egyetlen frizuraváltás is elég volt ahhoz, hogy a színésznő ellopja a show-t a párizsi divathéten. Nicole Kidman extrahosszú frufruval érkezett a Chanel 2027-es tavaszi–nyári bemutatójára.

Nicole Kidman október 5-én a Chanel párizsi divatbemutatóján mutatta meg új frizuráját, amivel nagy meglepetést és feltűnést keltett. Az 59 éves színésznő eperszőke kissé kócosra szárították, alig észrevehető hullámokkal, de a legnagyobb figyelmet a szemébe hulló, látványosan hosszú frufru kapta.

Nicole Kidman hosszú frufruja mindenki figyelmét felkeltette.
Nicole Kidman hosszú frufruja mindenki figyelmét felkeltette.
Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Nicole Kidman frufruja lehet az ősz egyik nagy hajtrendje

A frizurát John Nollet készítette, aki a színésznő haját természetes hatású, alig észrevehető hullámokba rendezte. Nicole Kidman frufruja középen valamivel rövidebb, az arc két oldalán viszont egészen az arccsontig ér, így könnyedén beleolvad a hosszabb, arcot keretező tincsekbe. A réteges vágás emellett extra volument adott a hajnak.

A végeredmény olyan, mint így kelt volna ki az ágyból, miközben ez a fruzura valószínáleg hosszú órák munkájának eredménye.

„Az egész arról szól, hogy az eszközökkel úgy formázzuk a hajat, mintha valójában semmi sem történt volna vele. Ez nagyon francia” – mesélte John Nollet az ELLE-nek. Elmondása szerint először kefével szárította meg a hajat, majd hajvasalóval lesimította, végül pedig különböző termékekkel adott neki textúrát.

A divatbemutató szettje tökéletesen passzolt az új hajhoz

Nicole Kidman a Chanel divatbemutatóján egy szürke, kötött hatású kabátruhát viselt. A tweed darab túlméretezett szabásával, hangsúlyos vállaival és aranyszínű gombjaival egyszerre hatott elegánsnak és karakteresnek. A színésznő fekete, átlátszatlan harisnyával és hegyes orrú fekete körömcipővel egészítette ki az összeállítást.

Sminkje ehhez képest visszafogott maradt: bronzos szemsmink és fényes ajkak tették ragyogóvá az összhatást. Így a figyelem nagy része továbbra is az új hajviseletre irányult.

Nicole Kidman visszafogott, de karakteres szettje a Chanel divatbemutatóján.
Nicole Kidman visszafogott, de karakteres szettje a Chanel divatbemutatóján.
Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

A változás valószínűleg azért is annyira feltűnő, mert Nicole Kidman az elmúlt években nem kísérletezett túlzottan sem a hajával, sem a megjelenésével. Lehet, hogy az újítás iránti vágy a nemrég bekövetkezett válásának az eredménye

„A maxi frufru azonnal magára vonja a tekintetet, egyszerre súlyos és laza hatású, teljesen átalakítja az összképet, mégis hihetetlenül természetesnek tűnik” – mondta a HELLO!-nak Suzie McGill fodrász, aki szerint ez a frufru az ősz egyik legnagyobb és legmerészebb trendje lesz.

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