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veszteség

Martin Short könnyek között beszélt 42 éves lánya tragikus haláláról: „Mindig fájni fog, amíg élek"

veszteség halál nyilatkozat
Nagy Anna
2026.10.17.
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Nyolc hónappal lánya elvesztése után szívszorító vallomást tett a népszerű színész. Martin Short könnyek között beszélt a családját ért tragédiáról, és elárulta, hogyan próbál együtt élni a feldolgozhatatlan veszteséggel. Szavai mindenkit mélyen megérintettek.

Megrendítő pillanatoknak lehettek tanúi Selena Gomez Rare Impact Fund-gálájának résztvevői szerda este. A Gyilkos a házban című sorozat sztárja, Martin Short nyolc hónappal lánya halála után állt színpadra, hogy megemlékezzen róla, és egy különleges díjat jelentsen be az emlékére. A 42 éves Katharine Short februárban önkezével vetett véget életének. A színész most először beszélt ilyen részletességgel arról, milyen fájdalmat él át a családja.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 14: Martin Short speaks onstage during The Fourth Annual Rare Impact Fund Benefit hosted by Selena Gomez at Hollywood Palladium on October 14, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images for Rare Beauty/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Martin Short könnyes szemekkel beszélt lánya haláláról.
Forrás: Amy Sussman/GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Martin Short lánya haláláról: „Ez mindig fájni fog, amíg élek”

Marthin Short lánya, Katherine Hartley Short 2026  februárjában halt meg, önkezével vetett véget életének. A színész most megnyílt arról a fájdalomról, amit ez a veszteség okozott. A 76 éves színész beszédében nem próbálta elrejteni az érzéseit. Őszintén vallott arról, milyen nehéz időszakon megy keresztül, és hogyan változtatta meg a tragédia a családja életét.

„Mondanom sem kell, nagyon nehéz év volt számomra” kezdte beszédét Martin Short. A színész ezután párhuzamot vont a mentális betegségek és a rák között, amely korábban felesége, Nancy Dolman életét követelte.

„Az elmúlt nyolc hónapban azonban azt is megértettük – azt hiszem, az egész családom megértette –, hogy a mentális betegségek és a rák, amely például a feleségemet elvette tőlem, egyaránt betegségek. És a betegségek néha halálosak.”

Martin Short hangsúlyozta, hogy a mentális betegségeket nem szabad szégyenként kezelni, és különösen fontos, hogy az érintettek problémáiról nyíltan lehessen beszélni. A beszéd legmegrázóbb pillanata azonban akkor következett, amikor a színész arról beszélt, hogy Martin Short lányának halála olyan veszteség, amelynek fájdalma soha nem múlik el teljesen.

Ez mindig fájni fog, amíg élek. A lányom elvesztése miatti fájdalom mindig ott lesz a szívemben. És azt hiszem, ez egyszerűen azért van, mert akit igazán mélyen szeretünk, azt soha nem veszíthetjük el teljesen, hiszen minden, amit mélyen szeretünk, a részünkké válik.”

Katharine Short egész életében másokon próbált segíteni

A tragikusan fiatalon elhunyt Katherine Hartley Short klinikai szociális munkásként dolgozott, és munkájának középpontjában a mentális egészség, valamint a segítségre szoruló emberek támogatása állt. Édesapja a gálán arról is beszélt, milyen büszke volt lánya elhivatottságára.

„Katherine a klinikai szociális munkának szentelte magát, és azért dolgozott, hogy nyílt, együttérző beszélgetések szülessenek a mentális egészségről. Elkötelezettsége azonban messze túlmutatott a hivatásán, és az egész közösségre kiterjedt.”

Selena Gomez a rendezvényen bejelentette, hogy a fiatal nő emlékére létrehozzák a Katharine Short Legacy Award elnevezésű díjat, amellyel olyan embereket ismernek el, akik hasonló elhivatottsággal dolgoznak közösségeikért.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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