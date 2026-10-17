Martin Short könnyek között beszélt 42 éves lánya tragikus haláláról: „Mindig fájni fog, amíg élek"

Megrendítő pillanatoknak lehettek tanúi Selena Gomez Rare Impact Fund-gálájának résztvevői szerda este. A Gyilkos a házban című sorozat sztárja, Martin Short nyolc hónappal lánya halála után állt színpadra, hogy megemlékezzen róla, és egy különleges díjat jelentsen be az emlékére. A 42 éves Katharine Short februárban önkezével vetett véget életének. A színész most először beszélt ilyen részletességgel arról, milyen fájdalmat él át a családja.

Martin Short könnyes szemekkel beszélt lánya haláláról.

Forrás: Amy Sussman/GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Martin Short lánya haláláról: „Ez mindig fájni fog, amíg élek”

Marthin Short lánya, Katherine Hartley Short 2026 februárjában halt meg, önkezével vetett véget életének. A színész most megnyílt arról a fájdalomról, amit ez a veszteség okozott. A 76 éves színész beszédében nem próbálta elrejteni az érzéseit. Őszintén vallott arról, milyen nehéz időszakon megy keresztül, és hogyan változtatta meg a tragédia a családja életét.

„Mondanom sem kell, nagyon nehéz év volt számomra” – kezdte beszédét Martin Short. A színész ezután párhuzamot vont a mentális betegségek és a rák között, amely korábban felesége, Nancy Dolman életét követelte.

„Az elmúlt nyolc hónapban azonban azt is megértettük – azt hiszem, az egész családom megértette –, hogy a mentális betegségek és a rák, amely például a feleségemet elvette tőlem, egyaránt betegségek. És a betegségek néha halálosak.”

Martin Short hangsúlyozta, hogy a mentális betegségeket nem szabad szégyenként kezelni, és különösen fontos, hogy az érintettek problémáiról nyíltan lehessen beszélni. A beszéd legmegrázóbb pillanata azonban akkor következett, amikor a színész arról beszélt, hogy Martin Short lányának halála olyan veszteség, amelynek fájdalma soha nem múlik el teljesen.

„Ez mindig fájni fog, amíg élek. A lányom elvesztése miatti fájdalom mindig ott lesz a szívemben. És azt hiszem, ez egyszerűen azért van, mert akit igazán mélyen szeretünk, azt soha nem veszíthetjük el teljesen, hiszen minden, amit mélyen szeretünk, a részünkké válik.”

Katharine Short egész életében másokon próbált segíteni

A tragikusan fiatalon elhunyt Katherine Hartley Short klinikai szociális munkásként dolgozott, és munkájának középpontjában a mentális egészség, valamint a segítségre szoruló emberek támogatása állt. Édesapja a gálán arról is beszélt, milyen büszke volt lánya elhivatottságára.