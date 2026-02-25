Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Katherine Short 42 éves volt. Úgy tudni, Martin Short lánya öngyilkos lett.

Negyvenkét éves korában elhunyt Katherine Hartley Short, Martin Short lánya. Lapinformációk szerint a öngyilkos lett, hollywoodi otthonában találtak rá.  

Martin Short lánya, Katherine Short meghalt.
Forrás: Northfoto

Martin Short lánya öngyilkos lett

A Los Angeles-i rendőrség és a tűzoltóság hétfőn helyi idő szerint 6:40 után érkezett Katherine hollywoodi otthonához, ahol a 42 éves nőt holtan találták. A rendőrség a TMZ-nek megerősítette: Martin Short lánya, Katherine Short öngyilkos lett, agyonlőtte magát. 

A család közleményben búcsúzott

„Mély gyásszal tudatjuk, Katherine Hartley Short meghalt A Short családot lesújtotta a veszteség, és kérik a  magánéletük tiszteletben tartását.Katherine-t mindenki szerette, fényt és örömöt hozott a világba” − írta a család  közleményében.

Ki volt Katherine Short? 

Katherine a világszerte ismert színész és humorista, Martin Short és néhai felesége, Nancy Dolman lánya volt. Dolman 2010-ben hunyt el petefészekrákban, három évtizednyi házasság után, három gyereket fogadtak örökbe, Katherine volt a legidősebb volt. Katherine Short a New York Egyetemen szerezte meg alapdiplomáját, majd néhány évvel később a Dél-Karolinai Egyetemen szerzett szociális munka mesterdiplomát. Los Angelesben szociális munkásként dolgozott. Tagja volt a Bring Change To Mind nevű nonprofit szervezetnek is, amely a mentális egészségi problémákkal kapcsolatos stigmák lebontásáért küzd. Bár édesapja a szórakoztatóipar egyik legismertebb alakja, a Gyilkos a házban színésze, Katherineaz évek során néhány eseményen ugyan részt vett apjával, de tudatosan kerülte a reflektorfényt. Utoljára 2020 januárjában látták a nyilvánosság előtt a Craig's étterem előtt, Nyugat-Hollywoodban.

 Martin Short színész és humorista feleségével, Nancy Dolannal és gyermekeivel, Katherine Elizabeth-tel és Oliver Patrickkel 1989-ben.
Forrás: Getty Images

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

