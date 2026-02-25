Negyvenkét éves korában elhunyt Katherine Hartley Short, Martin Short lánya. Lapinformációk szerint a öngyilkos lett, hollywoodi otthonában találtak rá.

Martin Short lánya öngyilkos lett

A Los Angeles-i rendőrség és a tűzoltóság hétfőn helyi idő szerint 6:40 után érkezett Katherine hollywoodi otthonához, ahol a 42 éves nőt holtan találták. A rendőrség a TMZ-nek megerősítette: Martin Short lánya, Katherine Short öngyilkos lett, agyonlőtte magát.

A család közleményben búcsúzott

„Mély gyásszal tudatjuk, Katherine Hartley Short meghalt A Short családot lesújtotta a veszteség, és kérik a magánéletük tiszteletben tartását.Katherine-t mindenki szerette, fényt és örömöt hozott a világba” − írta a család közleményében.

Ki volt Katherine Short?

Katherine a világszerte ismert színész és humorista, Martin Short és néhai felesége, Nancy Dolman lánya volt. Dolman 2010-ben hunyt el petefészekrákban, három évtizednyi házasság után, három gyereket fogadtak örökbe, Katherine volt a legidősebb volt. Katherine Short a New York Egyetemen szerezte meg alapdiplomáját, majd néhány évvel később a Dél-Karolinai Egyetemen szerzett szociális munka mesterdiplomát. Los Angelesben szociális munkásként dolgozott. Tagja volt a Bring Change To Mind nevű nonprofit szervezetnek is, amely a mentális egészségi problémákkal kapcsolatos stigmák lebontásáért küzd. Bár édesapja a szórakoztatóipar egyik legismertebb alakja, a Gyilkos a házban színésze, Katherineaz évek során néhány eseményen ugyan részt vett apjával, de tudatosan kerülte a reflektorfényt. Utoljára 2020 januárjában látták a nyilvánosság előtt a Craig's étterem előtt, Nyugat-Hollywoodban.

Martin Short színész és humorista feleségével, Nancy Dolannal és gyermekeivel, Katherine Elizabeth-tel és Oliver Patrickkel 1989-ben.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

