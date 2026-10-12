„Az életem egy óráért” – Brutálisan összeverték és fegyverrel fenyegették a Hazug csajok társasága sztárját

Valóságos rémálommá vált egy ártalmatlannak induló este a Pretty Little Liars, vagyis a Hazug csajok társasága rajongói által jól ismert Keegan Allen számára. A 37 éves színészt csütörtök este két maszkos férfi támadta meg egy elegáns Los Angeles-i élelmiszerüzlet előtt. A támadók pisztollyal és késsel fenyegették, többször fejbe ütötték, majd elmenekültek az órájával. Allen a történtek után véres arccal jelentkezett be az Instagramon, most pedig a felépüléséről is hírt adott.

Keegan Allen komoly sérülést szenvedett a támadás során.

Forrás: Instagram/Keegan Allen

Keegan Allent a legtöbben a Pretty Little Liars, vagyis a Hazug csajok társasága című sorozatból ismerik a legtöbben, ahol Toby Cavanaugh karakterét alakította.

A 37 éves színészt Los Angelesben támadták meg fegyverrel és késsel.

Keegan Allen feje megsérült, az eset után Instagramon jelentkezett be, hogy azonnal megossza a vele történteket.

A rablók a színész óráját vették el, aztuán elmenekültek.

A biztonsági kamerák felvették a támadást.

Keegan Allen kirablása: fegyvert fogtak a színészre, és halálosan megfenyegették

A Pretty Little Liars sztárja csütörtök este a West Hollywoodban található Laurel Supply üzlet előtt került szembe két támadóval. A fekete ruhát és maszkot viselő férfiak egyike pisztolyt, másikuk kést szegezett rá, miközben értékeit követelték. A színész nem sokkal a történtek után megrázó videót tett közzé az Instagramon, amelyen véres arccal, láthatóan sokkos állapotban számolt be a támadásról.

„Ez a két fickó fejbe ütött, fegyvert és kést fogott rám, aztán elmenekültek. Maszkot viseltek, és elvették az órámat. Elvették az órámat. A fenébe!” – mondta a felvételen. A videóhoz írt bejegyzésében még súlyosabb részleteket árult el.

„West Hollywood többé nem biztonságos. Két fiatal férfi rabolt ki pisztollyal és késsel fenyegetve, akik azzal fenyegettek, hogy MEGÖLNEK az órámért, és meg is tették volna!”

Allen ezután egy rövid, de annál megrázóbb mondattal érzékeltette, milyen közel érezte magát a tragédiához:

„Isten ma este nemet mondott. Az életem egy óráért.”

Keegan Allen véres fejjel jelentkezett be Instagramon a támadás után.

Forrás: Instagram/Keegan Allen

A biztonsági kamera rögzítette a Pretty Little Liars sztárja elleni támadást

Keegan Allen a rablásról készült biztonsági kamerás felvételeket is megosztotta követőivel. A videón látható, amint az egyik maszkos támadó többször fejbe üti egy pisztollyal, miközben társa késsel tartja sakkban. A két férfi végül a színész órájával menekült el, a karkötőjét és a gyűrűjét azonban nem vitték magukkal.

A Los Angeles megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a rendőrök este kilenc óra után érkeztek a Santa Monica Boulevardon található üzlethez, miután rablásról érkezett bejelentés.

A hatóságok megerősítették, hogy a sértett beszámolója alapján két feketébe öltözött férfi közelítette meg. Egyikük ezüstszínű pisztolyt, a másik kést fogott rá, majd az óráját és a karkötőjét követelték.