Odaadás és együttérzés volt Martin Short lányának élete − Miért választotta a halált Katherine Short?

Ahogy megírtuk, 42 éves korában meghalt Martin Short lánya, Katherine Short. Lapinformációk szerint öngyilkos lett, ám hogy miért döntött így azt egyelőre nem tudni.
- Katherine Short 42 éves volt.
- Hollywoodi otthonában lett öngyilkos.
- A közösségi médiában és a szórakoztatóiparban is gyászolják Martin Short lányát.
Ki volt Martin Short lánya, Katherine Short?
Katherine Short életét a mentális egészség iránti elkötelezettség és az együttérzés vezérelte. 2006-ban pszichológia szakon szerzett alapdiplomát a New York-i Egyetemen, majd 2010-ben szociális munka mesterdiplomát a Dél-Karolinai Egyetemen. Magánpraxist vezetett, emellett részmunkaidőben az Amae Health pszichiátriai járóbeteg-klinikán dolgozott. Aktív szerepet vállalt a Bring Change 2 Mind jótékonysági szervezet munkájában, amely a mentális betegségekkel kapcsolatos stigma felszámolását tűzte ki célul, és azt, hogy változzon az azzal küzdők társadalmi megítélése − írja az IBT.
Kiegyensúlyozott, melegszívű személyiség volt
Katherine Martin Short és néhai felesége, a 2010-ben petefészekrákban elhunyt Nancy Dolman legidősebb örökbe fogadott gyereke volt. A házaspár az 1970-es évek elején ismerkedett meg a Godspell torontói produkciójában, és 1980-ban kötöttek házasságot. Katherine családi közegét a kreativitás, a humor és az érzelmi biztonság jellemezte. A Gyilkos a házban színésze, Martin Short korábban a Timesnak a talpraállás és a megváltozott élethelyzetekhez való alkalmazkodás fontosságáról beszélt: „Az évek során többször is felkértek, hogy írjak könyvet. Tudtam, hogy ha írok, annak sokkal fontosabb dologról kell szólnia, mint puszta sztorizásról. Miután a feleségem meghalt, rájöttem, hogy mindannyian átesünk a gyászon, és másnap arra ébredünk, hogy azt gondoljuk, vége a világnak – de nem így van.”
Akárcsak apja, Katherine is kiegyensúlyozott, melegszívű személyiség volt, formális eseményeken is higgadtan és közvetlenül viselkedett. Hogy miért döntött a halál mellett, nem tudni.
A Los Angeles-i rendőrség és a tűzoltóság hétfőn helyi idő szerint 6:40 után érkezett Katherine hollywoodi otthonához, ahol a 42 éves nőt holtan találták. A rendőrség a TMZ-nek megerősítette: Martin Short lánya, Katherine Short öngyilkos lett, agyonlőtte magát.
Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.
