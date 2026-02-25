Odaadás és együttérzés volt Martin Short lányának élete − Miért választotta a halált Katherine Short?

Ahogy megírtuk, 42 éves korában meghalt Martin Short lánya, Katherine Short. Lapinformációk szerint öngyilkos lett, ám hogy miért döntött így azt egyelőre nem tudni. búcsú búcsú búcsú

Martin Short lánya, Katherine Short ritkán vett részt vörös szőnyeges eseményeken.

Forrás: Getty Images

Katherine Short 42 éves volt.

Hollywoodi otthonában lett öngyilkos.

A közösségi médiában és a szórakoztatóiparban is gyászolják Martin Short lányát.

Ki volt Martin Short lánya, Katherine Short?

Katherine Short életét a mentális egészség iránti elkötelezettség és az együttérzés vezérelte. 2006-ban pszichológia szakon szerzett alapdiplomát a New York-i Egyetemen, majd 2010-ben szociális munka mesterdiplomát a Dél-Karolinai Egyetemen. Magánpraxist vezetett, emellett részmunkaidőben az Amae Health pszichiátriai járóbeteg-klinikán dolgozott. Aktív szerepet vállalt a Bring Change 2 Mind jótékonysági szervezet munkájában, amely a mentális betegségekkel kapcsolatos stigma felszámolását tűzte ki célul, és azt, hogy változzon az azzal küzdők társadalmi megítélése − írja az IBT.

Gavin B. Keilly, Tara-Jane Flynn, Katherine Short és Martin Short.

Forrás: Getty Images North America

Kiegyensúlyozott, melegszívű személyiség volt

Katherine Martin Short és néhai felesége, a 2010-ben petefészekrákban elhunyt Nancy Dolman legidősebb örökbe fogadott gyereke volt. A házaspár az 1970-es évek elején ismerkedett meg a Godspell torontói produkciójában, és 1980-ban kötöttek házasságot. Katherine családi közegét a kreativitás, a humor és az érzelmi biztonság jellemezte. A Gyilkos a házban színésze, Martin Short korábban a Timesnak a talpraállás és a megváltozott élethelyzetekhez való alkalmazkodás fontosságáról beszélt: „Az évek során többször is felkértek, hogy írjak könyvet. Tudtam, hogy ha írok, annak sokkal fontosabb dologról kell szólnia, mint puszta sztorizásról. Miután a feleségem meghalt, rájöttem, hogy mindannyian átesünk a gyászon, és másnap arra ébredünk, hogy azt gondoljuk, vége a világnak – de nem így van.”

Akárcsak apja, Katherine is kiegyensúlyozott, melegszívű személyiség volt, formális eseményeken is higgadtan és közvetlenül viselkedett. Hogy miért döntött a halál mellett, nem tudni.

A Los Angeles-i rendőrség és a tűzoltóság hétfőn helyi idő szerint 6:40 után érkezett Katherine hollywoodi otthonához, ahol a 42 éves nőt holtan találták. A rendőrség a TMZ-nek megerősítette: Martin Short lánya, Katherine Short öngyilkos lett, agyonlőtte magát.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

