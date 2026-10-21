Így él most és így néz ki, Sophie Marceau Házibuli-beli szerelme, az egykori szívtipró Pierre Cosso

A kék szemű francia színész a nyolcvanas években rövid idő alatt vált ismertté, ám a filmszerepek és a nemzetközi siker nem hozták meg számára a tartós boldogságot. Pierre Cosso végül hátat fordított a show-biznisznek, hogy egy régi álmát megvalósítsa és a tenger közelében éljen.

Pierre Cosso és Sophie Marceau a Házibuli 2-ben.

Forrás: AFP

Sophie Marceau oldalán lett tinibálvány Pierre Cosso

Pierre Cosso 1982-ben kapta meg Philippe Berthier szerepét a Házibuli 2 című filmben, amelyben Sophie Marceau karakterének, Vicnek a szerelmét alakította (a pár egyébként a valóságban is egymásba szeretett). A produkcióval egy egész generáció szívébe lopta be magát, és hamar nemzetközi ismertségre tett szert. Olaszországban különösen népszerű volt, így a francia filmsiker után külföldön is sorra kapta a lehetőségeket.

A Hamupipőke 80-ban Bonnie Bianco partnere volt

Két évvel később, 1984-ben a Hamupipőke 80 című zenés filmben Bonnie Bianco partnereként tűnt fel. A két fiatal előadó a történetben álompárt alakított, a közösen előadott Stay című daluk pedig hatalmas sikert aratott Németországban: 1984-ben a német slágerlista első helyére került.

A vásznon és a zenei felvételeken tökéletesnek tűnt az összhang, a valóságban azonban korántsem volt ilyen felhőtlen a kapcsolatuk, Bonnie Bianco türelmetlennek, agresszívnek és arrogánsnak nevezte Cossót, a színész pedig arról beszélt, hogy az énekesnőt a menedzsere és a nagybátyja mennyire óvták tőle, amit ő rettentően idegesítőnek talált.

Cosso a későbbiekben sem tűnt el a filmvászonról

A színész Olaszországban is dolgozott, majd 1986-ban szerepet kapott a német–olasz karácsonyi sorozatban, a Mino – A Boy Between the Fronts című produkcióban. Énekesként 1987-ben a Face Your Life című dallal ért el újabb sikert, a szám bekerült a Top 10-be. Színészként egészen 2008-ig aktív maradt: addigra több mint harminc filmes és televíziós produkcióban szerepelt. Ezek közé tartozott az 1996-os St. Tropez című sorozat és az 1997-es Egy amerikai farkas Párizsban című horrorvígjáték is.

„Egy ponton úgy éreztem, hogy lemaradtam az életemről”

A filmszakmában elért sikerek ellenére Cosso egy idő után úgy érezte, valami lényeges hiányzik az életéből. Párizs, Róma és az Egyesült Államok között ingázott, miközben egyre erősebben vágyott arra, hogy megvalósítsa gyermekkori álmát. A francia Voici magazinnak 2022-ben így idézte fel ezt az időszakot: „Egy ponton úgy éreztem, hogy lemaradtam az életemről.”