Megszólalt Sophie Marceau egykori szerelme: Pierre Cosso 35 éve várja a színésznő hívását, nem váltak el szépen

házibuli Sophie Marceau színésznő szerelem
Horváth Angéla
2025.10.02.
Negyvenöt éve került a mozikba a Házibuli című film, amely azonnal hatalmas siker lett, és elindította Sophie Marceau karrierjét. A filmben partnere, Pierre Cosso a valóságban is a színésznő szerelme lett. A jubileum kapcsán adott interjút Pierre Cosso, aki őszintén mesélt kapcsolatukról.

„Sophie 16 éves volt, én 21. A szülei megbíztak bennem, nagyon közel kerültünk egymáshoz. A forgatás alatt tényleg egymásba szerettünk” – emlékezett vissza Pierre Cosso. A románc két évig tartott, majd szakítottak, de még hosszú ideig baráti viszonyban maradtak Sophie Marceau-val.

Sophie Marceau és Pierre Cosso a Házibuliban
Forrás: AFP

Sophie Marceau cserben hagyta Pierre Cossót

Évekkel később a színész forgatókönyvírással próbálkozott, alkotását meg akarta mutatni Sophie Marceu-nak. „Ott hagytam nála, később azt mondta, elolvasta és tetszett neki. Megígérte, hogy hétfőn felhív, hogy beszéljünk róla. Azóta várom a hívását – immár 35 éve” – fogalmazott keserűen.

SHANGHAI, CHINA - SEPTEMBER 26: French actress and filmmaker Sophie Marceau attends the edition 15th Anniversary Fashion Show on September 26, 2025 in Shanghai, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
Ígyy néz ki most Sophie Marceau
Forrás: Getty Images

Pierre Cosso új életet kezdett Tahitin

Pierre Cosso később hátat fordított a filmiparnak. 2003-ban mindent hátrahagyott, és egy vitorlással indult világkörüli útra. Végül Francia Polinéziában telepedett le, ahol csak a zenével foglalkozott.

2024-ben uj albumot adott ki Pierre Cosso & co, pour un monde mieux (Pierre Cosso & co, egy jobb világért) címmel. A dalokat Tahitin rögzítették, Párizsban keverték, majd New Yorkban masterelték. Az énekes tíz francia nyelvű számot írt, amelyekben pop-rock, blues és reggae keveredik. Elárulta: édesapja halála adta a végső lökést ahhoz, hogy zenész legyen. „Nem akartam elmerülni a gyászban. A gitárhoz nyúltam, és dalokat kezdtem írni. Ez a lemez számomra olyan, mintha a gyermekem lenne, három év munkája van benne.”

 

