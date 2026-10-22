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reklámkampány

Sydney Sweeney már karácsonyra készül, persze fehérneműben: ismét mindent ledobott – Galéria

X/ Sydney Sweeney -
reklámkampány Sydney Sweeney fehérnemű-kollekció
Klusovszki Kíra
2026.10.22.
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Karácsonyi klasszikusaink ezúttal minden eddiginél pikánsabb köntöst kaptak. Sydney Sweeney szexi fehérneműkollekciójában gondoskodott arról, hogy idén igazán forró hangulatban teljen a karácsony.

Bár a karácsony még odébb van, Sydney Sweeney már most gondoskodott arról, hogy idén igazán forró legyen az ünnepi hangulat. A színésznő ezúttal a karácsonyi filmek ikonikus jeleneteit gondolta újra, méghozzá igencsak merész formában. Saját fehérneműmárkája, a Syrn ünnepi kampányában csipkés szettekben és szexi összeállításokban idézte meg hőn szeretett klasszikusainkat.

Sydney Sweeney legújabb fehérneműkollekciójának reklámkampányban kedvenc karácsonyi klasszikusainkat alkotta újra.
Sydney Sweeney legújabb fehérneműkollekciójának reklámkampányban kedvenc karácsonyi klasszikusainkat alkotta újra. 
Forrás: Instagram/ Sydney Sweeney
  • Sydney Sweeney ismét ledobta a textilt legújabb fehérnemű-kollekciójának reklámkampányában. 
  • A színésznő ezúttal kedvenc karácsonyi klasszikusainkat elevenítette meg pikáns darabokban. 
  • Galériában a legszexibb összeállításai! 

Sydney Sweeney csipkés fehérneműben mutatta meg magát

Sydney Sweeney legújabb, október 27-én érkező fehérnemű-kollekciójának reklámkampányában most sem bízott semmit sem a képzeletre.

A színésznő ezúttal merész csipkeruhákban, és szexi fehérnemű-szettekben idézte fel kedvenc karácsonyi filmjeink legikonikusabb jeleneteit.

Így nem is meglepő, hogy kampánya a Reszkessetek, betörők! egyik jelenetével indul, ahol a színésznő a kanapén kuckózva, egy hatalmas tál fagylalttal a kezében nézi az ünnepi műsorokat. De ezzel még korántsem ért véget a karácsonyi klasszikusok pikáns újragondolása. Ahogy halad előre a reklám, Sydney egyre merészebb szettekbe bújva eleveníti meg ünnepi filmjeleneteket. A havas tájat idéző díszletek között egy babakék csipkefehérneműben pózol, amit egy áttetsző kesztyűvel, combközépig érő harisnyával és egy hatalmas, fehér tollakból álló legyezővel tesz igazán téliessé. 

A reklámból persze a Karácsonyi lidércnyomás világa sem maradhatott ki, amit Sydney egy ultra dögös, áttetsző fekete csipkefehérneműben mutat be, egy elegáns bőrkesztűvel megkoronázva.

A következő jelenetben viszont már már egy vörös, masnis fehérneműszettben egy fátyollal a fején pózol a kamerának, gótikus szexi menyasszonyként. Sydney ezután még a Grincs, aki ellopta a karácsonyt ikonikus szereplőjét, Cindy Lou Who-t is életre keltette, ám a kislányos báj nélkül. A színésznő bár lemásolta a kislány jellegzetes hajkoronáját, a jól ismert karaktert ezúttal egy dögös, mélyen dekoltált, kockás felsőben, egy pink szőrmével a vállán keltette életre. 

Mutatjuk Sydney Sweeney karácsonyi hangulatot idéző szexi fehérneműs fotóit galériánkban, kattints a képre! 

Sydney Sweeney fokozta az ünnepi hangulatot: babakék csipkefehérneműben pózol a havas, téli díszletek között.
Sydney Sweeney szexi, kötött pulóverben és piros kendőben, fagylaltot majszolva hozza el a Reszkessetek, betörők! hangulatát.
Sydney Sweeney szexi vörös csipkében és fátyollal a fején bújt a Karácsonyi lidércnyomás menyasszonyának bőrébe.
Sydney Sweeney babakék fehérneműben és hosszú kesztyűben pózol a Syrn ünnepi kollekciójának reklámjában.
Sydney Sweeney szexi, piros kockás pizsamában idézi meg a Grincs, aki ellopta a karácsonyt! című filmet.
Sydney Sweeney dögös, babakék csipkefehérneműben forrósítja fel a havas téli tájat.
Sydney Sweeney dögös vörös csipkében és fátyolban.
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Sydney Sweeney fokozta az ünnepi hangulatot: babakék csipkefehérneműben pózol a havas, téli díszletek között.
X/Sydney Sweeney

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