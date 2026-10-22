Sydney Sweeney már karácsonyra készül, persze fehérneműben: ismét mindent ledobott – Galéria

Bár a karácsony még odébb van, Sydney Sweeney már most gondoskodott arról, hogy idén igazán forró legyen az ünnepi hangulat. A színésznő ezúttal a karácsonyi filmek ikonikus jeleneteit gondolta újra, méghozzá igencsak merész formában. Saját fehérneműmárkája, a Syrn ünnepi kampányában csipkés szettekben és szexi összeállításokban idézte meg hőn szeretett klasszikusainkat.

Sydney Sweeney legújabb fehérneműkollekciójának reklámkampányban kedvenc karácsonyi klasszikusainkat alkotta újra.

Forrás: Instagram/ Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ismét ledobta a textilt legújabb fehérnemű-kollekciójának reklámkampányában.

A színésznő ezúttal kedvenc karácsonyi klasszikusainkat elevenítette meg pikáns darabokban.

Galériában a legszexibb összeállításai!

Sydney Sweeney csipkés fehérneműben mutatta meg magát

Sydney Sweeney legújabb, október 27-én érkező fehérnemű-kollekciójának reklámkampányában most sem bízott semmit sem a képzeletre.

A színésznő ezúttal merész csipkeruhákban, és szexi fehérnemű-szettekben idézte fel kedvenc karácsonyi filmjeink legikonikusabb jeleneteit.

Így nem is meglepő, hogy kampánya a Reszkessetek, betörők! egyik jelenetével indul, ahol a színésznő a kanapén kuckózva, egy hatalmas tál fagylalttal a kezében nézi az ünnepi műsorokat. De ezzel még korántsem ért véget a karácsonyi klasszikusok pikáns újragondolása. Ahogy halad előre a reklám, Sydney egyre merészebb szettekbe bújva eleveníti meg ünnepi filmjeleneteket. A havas tájat idéző díszletek között egy babakék csipkefehérneműben pózol, amit egy áttetsző kesztyűvel, combközépig érő harisnyával és egy hatalmas, fehér tollakból álló legyezővel tesz igazán téliessé.

A reklámból persze a Karácsonyi lidércnyomás világa sem maradhatott ki, amit Sydney egy ultra dögös, áttetsző fekete csipkefehérneműben mutat be, egy elegáns bőrkesztűvel megkoronázva.

A következő jelenetben viszont már már egy vörös, masnis fehérneműszettben egy fátyollal a fején pózol a kamerának, gótikus szexi menyasszonyként. Sydney ezután még a Grincs, aki ellopta a karácsonyt ikonikus szereplőjét, Cindy Lou Who-t is életre keltette, ám a kislányos báj nélkül. A színésznő bár lemásolta a kislány jellegzetes hajkoronáját, a jól ismert karaktert ezúttal egy dögös, mélyen dekoltált, kockás felsőben, egy pink szőrmével a vállán keltette életre.