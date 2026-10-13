Sydney Sweeney-t nem lehet eltántorítani a pucérkodástól: ismét mindent ledobott – Fotó

Sportfogadásokat kínáló oldal reklámarca lett a celeb, és nem hazudtolta meg magát: Sydney Sweeney meztelenül állt a kamerák elé, ami nagy felháborodást keltett főleg a sportolónők körében, akik keményen dolgoznak azért, hogy ne a testük, hanem az elért eredményeik kerüljenek a fókuszba. Ezen azonban nem hatódott meg Sydney Sweeney és újra ledobta a textilt.

Sydney Sweeney meztelen reklámja.

Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

Sydney Sweeney meztelen felsőteste ismét nagy sikert aratott

A reklám már az első másodpercekben egyértelművé teszi, hogy a visszafogottság ezúttal sem szerepelt a készítők tervei között. A celeb mezítláb sétál végig egy félhomályos színpadon mindössze egy fehérneműben. Nem ez az első alkalom, hogy Sydney Sweeney a meztelenségre épít. A fehérneműmárkáját is saját maga reklámozza, de a szeptember 9-én bemutatott sportfogadási oldal kampányában a még merészebb volt. Sydney Sweeney sportreklámja milliós nézettséget produkált, ezzel együtt a sportolók körében komoly felháborodást váltott ki.

Sydney Sweeney-t ismét alig takarja valami.

Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

A mostani szereplése azonban bizonyítja, hogy őt nem lehet eltántorítani attól, hogy ledobja a textilt. Sydney Sweeney meztelen felsőtestét csak a szőke fürtjei takarják, miközben azzal viccelődik, hogy mire nem képesek fogadni a férfiak. Például arra, milyen színű bugyit visel: „Mármint, hízelgő” – mondja egy szemöldökfelhúzás kíséretében.

Sydney Sweeney meztelen reklámja.

Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

Kattints a képre és nézd végig a galériát Sydney Sweeney előző reklámának képeiről: