Sydney Sweeney Baywatch-bombázóvá változott: dögös piros fürdőruhában mutatta meg testét – Fotó

A 29 éves színésznő a Utah állambeli Lake Powellnél pihent barátaival és 45 éves párjával, Scooter Braunnal. Bár az utazásról romantikus fotók is készültek, a Sydney Sweeney fürdőruha legalább akkora figyelmet kapott: a mélyebb, kerek nyakkivágású, magasan szabott darabban a sztár a kristálytiszta kék tó előtt pózolt.

Sydney Sweeney sosem bíz sokat a képzeletre.

Forrás: Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press/Northfoto

Sydney Sweeney piros fürdőruhája igazi Baywatch-pillanatot teremtett

A vakáció első fotója elég volt ahhoz, hogy beindítsa a rajongók fantáziáját. Sydney Sweeney piros fürdőruhája ugyanis sokak szerint erősen megidézte a Baywatch-ot, amelynek egyik legismertebb arca Pamela Anderson volt.

„Az első képről Pamela Anderson jutott eszembe a Baywatchból” – írta az egyik követő. Mások sem fukarkodtak a bókokkal: volt, aki Sydney kisugárzását dicsérte, míg egy másik kommentelő egyszerűen tökéletesnek nevezte.

A piros fürdőruha ráadásul tökéletesen illett a nyaralás sportos hangulatához. A társaság nemcsak pihent a vízparton: túráztak, wakeboardoztak és vízisíztek is.

Sydney Sweeney piros fürdőruhája Pamela Andersont juttatta az emberek eszébe.

Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

Romantikus fotók is készültek Scooter Braunnal

Sydney több közös pillanatot is megosztott Scooter Braunnal, akivel az anyag szerint 2025-ben, Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén találkozott.

Az egyik felvételen a színésznő egy platformon áll, miközben Braun átöleli a derekát, egy másik fotón pedig Sydney a férfi vállán ül egy klubban.

„Amikor a pasid elrepít a Holdra” – írta a képek mellé a színésznő.

Sydney Sweeney piros fürdőuhában a barátjával.

Forrás: Instagram/Sydney Sweeney

A Sydney Sweeney fürdőruhában mutatta meg, igazi sprotrajongó

A vízi sportok egyáltalán nem állnak távol a színésznőtől. Sydney korábban arról mesélt, hogy gyerekkorában rengeteg sportágat kipróbált, és egy időben komolyan el kellett gondolkodnia azon, hogy a sportot vagy a színészetet válassza.

„Imádtam a sportot gyerekkoromban. Focicsapatban, softballcsapatban és sícsapatban is voltam” – mondta.

A szlalomozást is fiatalon tanulta meg, emellett MMA-zott, és máig szívesen néz jégkorongot és bokszot. Sőt, 12 évesen még arról álmodott, hogy wakeboardban eljut az X Gamesre. Végül azonban a színészet mellett döntött, mert úgy érezte, ez ad lehetőséget arra, hogy ne kelljen egész életében egyetlen dolog mellett elköteleződnie. A Lake Powellnél készült képek alapján azért a sport sem tűnt el az életéből – a Pamela Anderson-féle Baywatch-hangulat pedig csak ráadás volt.