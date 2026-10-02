Sydney Sweeney Baywatch-bombázóvá változott: dögös piros fürdőruhában mutatta meg testét – Fotó

A 29 éves színésznő a Utah állambeli Lake Powellnél pihent barátaival és 45 éves párjával, Scooter Braunnal. Bár az utazásról romantikus fotók is készültek, a Sydney Sweeney fürdőruha legalább akkora figyelmet kapott: a mélyebb, kerek nyakkivágású, magasan szabott darabban a sztár a kristálytiszta kék tó előtt pózolt.
Sydney Sweeney piros fürdőruhája igazi Baywatch-pillanatot teremtett
A vakáció első fotója elég volt ahhoz, hogy beindítsa a rajongók fantáziáját. Sydney Sweeney piros fürdőruhája ugyanis sokak szerint erősen megidézte a Baywatch-ot, amelynek egyik legismertebb arca Pamela Anderson volt.
„Az első képről Pamela Anderson jutott eszembe a Baywatchból” – írta az egyik követő. Mások sem fukarkodtak a bókokkal: volt, aki Sydney kisugárzását dicsérte, míg egy másik kommentelő egyszerűen tökéletesnek nevezte.
A piros fürdőruha ráadásul tökéletesen illett a nyaralás sportos hangulatához. A társaság nemcsak pihent a vízparton: túráztak, wakeboardoztak és vízisíztek is.
Romantikus fotók is készültek Scooter Braunnal
Sydney több közös pillanatot is megosztott Scooter Braunnal, akivel az anyag szerint 2025-ben, Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén találkozott.
Az egyik felvételen a színésznő egy platformon áll, miközben Braun átöleli a derekát, egy másik fotón pedig Sydney a férfi vállán ül egy klubban.
„Amikor a pasid elrepít a Holdra” – írta a képek mellé a színésznő.
A Sydney Sweeney fürdőruhában mutatta meg, igazi sprotrajongó
A vízi sportok egyáltalán nem állnak távol a színésznőtől. Sydney korábban arról mesélt, hogy gyerekkorában rengeteg sportágat kipróbált, és egy időben komolyan el kellett gondolkodnia azon, hogy a sportot vagy a színészetet válassza.
„Imádtam a sportot gyerekkoromban. Focicsapatban, softballcsapatban és sícsapatban is voltam” – mondta.
A szlalomozást is fiatalon tanulta meg, emellett MMA-zott, és máig szívesen néz jégkorongot és bokszot. Sőt, 12 évesen még arról álmodott, hogy wakeboardban eljut az X Gamesre. Végül azonban a színészet mellett döntött, mert úgy érezte, ez ad lehetőséget arra, hogy ne kelljen egész életében egyetlen dolog mellett elköteleződnie. A Lake Powellnél készült képek alapján azért a sport sem tűnt el az életéből – a Pamela Anderson-féle Baywatch-hangulat pedig csak ráadás volt.
Kattints a képre, és nézd meg Sydney Sweeney fehérneműreklámját, amelyben szintén nem sok minden takarja a celebet:
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