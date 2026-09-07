Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 7., hétfő Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg

Sydney Sweeney melltartó nélkül, tangában vonult: a velencei filmfesztiválon senki nem tudta levenni róla a szemét

vörös szőnyeg Sydney Sweeney velencei filmfesztivál
Nagy Anna
2026.09.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A velencei filmfesztivál 2026-os eseménye sem múlt el villantások nélkül. Sydney Sweeney melltartó nélkül ment egy gálavacsorára.

Sydney Sweeney a velencei filmfesztiválon sem fogta vissza magát, átlátszó ruhában vett részt egy elegáns gálavacsorán. A színésznőtől már megszokott ez a fajta merészség.

83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál – Sydney Sweeney az Armani Beauty Dinner rendezvényen
83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál – Sydney Sweeney az Armani Beauty Dinner rendezvényen 
Forrás: Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press/Northfoto

Sydney Sweeney melltartó nélkül vonult a velencei filmfesztiválon

Sydney Sweeney velencei filmfesztiválos szettje – tőle – nem számít kirívónak, hiszen alig van olyan nyilvános esemény, ahol ne ragadná meg az alkalmat arra, hogy megvillantsa idomait, és ezt a cannes-ival ellentétben Velencében még megteheti. Tavaly a Variety Power of Women eseményén hasonló megoldást választott, akkor szintén melltartó nélkül vette fel áttetszó ruháját, ahogy most is.

Sydney Sweeney a fait un passage à la soirée Armani avec Scooter Braun lors de la 83ème édition du festival international du film de Venise, la Mostra le 3 septembre 2026. © Jasmine Aissaoui / Bestimage Kendall Jenner made a stop at the Armani party during the 83rd edition of the international film festival in Venice, the Mostra on September 3, 2026.
Sydney Sweeney Scooter Braun társaságában tett egy rövid látogatást az Armani-partin a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, a Mostra keretében.
Forrás: Jasmine Aissaoui / Bestimage / Northfoto

Természetesen minden szem a színésznőre szegeződött, aki barátja, Scooter Braun társaságában érkezett a rendezvényre. Az Eufória sztárja tehát ismét a már jól bevált recepthez nyúlt, amivel sokaknak okozott örömöt, csakúgy, mint a fehérneműmárkáját népszerűsítő kampányával: ott sem hagyott túl sokat a képzeltre.

Kattints a képre, és nézd meg Sydney Sweeney fehérneműkampányát:

Sydney Sweeney tortát süt a fehérneműkampányában.
Az Eufória sztárja, Sydney Sweeney fehérneműkampánya: imádják a férfiak.
Az Eufória sztárja, Sydney Sweeney közelgő születésnapját is megünnepelte.
Sydney Sweeney új fehérneműkollekcióját mutatja be.
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney új kampánya a fehérneműmárkájához.
Sydney Sweeney a tortáján ült.
Sydney Sweeney új kampánya nagyot szólt.
1 / 8
Sydney Sweeney tortát süt a fehérneműkampányában.
JLPPA / Bestimage /Northfoto

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Amal Clooney babát vár? Hófehér, testhezálló ruhája indította be a találgatásokat – FOTÓ

Az egész internet erről pletykál.

Mindenki Georgina Rodríguez mellein legeltette a szemét: Christiano Ronaldo felesége kitett magáért a vörös szőnyegen

A focistafeleséget a Velencei Filmfesztivál második napján kapták lencsevégre. Georgina Rodríguez barna csipkés melltartójában ellopta a show-t.

George Clooney ellopta a show-t és egy fotós kameráját is Velencében: mutatjuk, milyen felfordulás történt a vörös szőnyegen

A színész nem elégedett meg azzal, hogy az este egyik főszereplője legyen: inkább átvette az irányítást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu