Sydney Sweeney melltartó nélkül, tangában vonult: a velencei filmfesztiválon senki nem tudta levenni róla a szemét

Sydney Sweeney a velencei filmfesztiválon sem fogta vissza magát, átlátszó ruhában vett részt egy elegáns gálavacsorán. A színésznőtől már megszokott ez a fajta merészség.
Sydney Sweeney melltartó nélkül vonult a velencei filmfesztiválon
Sydney Sweeney velencei filmfesztiválos szettje – tőle – nem számít kirívónak, hiszen alig van olyan nyilvános esemény, ahol ne ragadná meg az alkalmat arra, hogy megvillantsa idomait, és ezt a cannes-ival ellentétben Velencében még megteheti. Tavaly a Variety Power of Women eseményén hasonló megoldást választott, akkor szintén melltartó nélkül vette fel áttetszó ruháját, ahogy most is.
Természetesen minden szem a színésznőre szegeződött, aki barátja, Scooter Braun társaságában érkezett a rendezvényre. Az Eufória sztárja tehát ismét a már jól bevált recepthez nyúlt, amivel sokaknak okozott örömöt, csakúgy, mint a fehérneműmárkáját népszerűsítő kampányával: ott sem hagyott túl sokat a képzeltre.
Kattints a képre, és nézd meg Sydney Sweeney fehérneműkampányát:
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