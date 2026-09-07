Sydney Sweeney melltartó nélkül, tangában vonult: a velencei filmfesztiválon senki nem tudta levenni róla a szemét

Sydney Sweeney a velencei filmfesztiválon sem fogta vissza magát, átlátszó ruhában vett részt egy elegáns gálavacsorán. A színésznőtől már megszokott ez a fajta merészség.

83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál – Sydney Sweeney az Armani Beauty Dinner rendezvényen

Forrás: Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press/Northfoto

Sydney Sweeney melltartó nélkül vonult a velencei filmfesztiválon

Sydney Sweeney velencei filmfesztiválos szettje – tőle – nem számít kirívónak, hiszen alig van olyan nyilvános esemény, ahol ne ragadná meg az alkalmat arra, hogy megvillantsa idomait, és ezt a cannes-ival ellentétben Velencében még megteheti. Tavaly a Variety Power of Women eseményén hasonló megoldást választott, akkor szintén melltartó nélkül vette fel áttetszó ruháját, ahogy most is.

Sydney Sweeney Scooter Braun társaságában tett egy rövid látogatást az Armani-partin a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, a Mostra keretében.

Forrás: Jasmine Aissaoui / Bestimage / Northfoto

Természetesen minden szem a színésznőre szegeződött, aki barátja, Scooter Braun társaságában érkezett a rendezvényre. Az Eufória sztárja tehát ismét a már jól bevált recepthez nyúlt, amivel sokaknak okozott örömöt, csakúgy, mint a fehérneműmárkáját népszerűsítő kampányával: ott sem hagyott túl sokat a képzeltre.

Kattints a képre, és nézd meg Sydney Sweeney fehérneműkampányát: