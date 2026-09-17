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Nekimentek a sportolónők Sydney Sweeneynek – „A test képességei számítanak, nem a kinézete”

Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press/Northfoto - Alessandro Bremec
reklámkampány olimpikonok Sydney Sweeney
Klusovszki Kíra
2026.09.17.
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Komoly vitákat váltott ki a sportfogadási platform legújabb reklámvideója. Sydney Sweeney szereplése több olimpiai és világbajnok sportolónőnél is kiverte a biztosítékot.

Sydney Sweeney legújabb sportreklámja még az olimpikonokat is feldühítette, és nem is véletlenül. A 29 éves színésznő a kampányvideóban különféle sportfelszerelésekkel, többek között kosárlabdával, amerikai focilabdával és egy jégkorongütővel pózolt, méghozzá teljesen meztelenül.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney a Novig sportfogadási platform legújabb kampányában
Forrás:  Instagram/Sydney Sweeney
  • Meztelen szerepet vállalt Sydney Sweeney a Novig sportfogadási platform legújabb kampányában.
  • A videó nagy port kavart az interneten, olyannyira, hogy még az olimpikonok és világbajnokok is kritikával illették. 
  • A 29 éves színésznő nem ért egyet a véleményekkel. 

Sydney Sweeney meztelen képei a sportolóknál is kiverte a biztosítékot

Egy sportfogadási platform legújabb kampányvideója semmit sem bízott a képzeletre. A fotókon és a videón Sydney Sweeney nem mindennapi módon, különféle sporteszközökkel pózol, teljesen meztelenül, csupán az eszközökkel takarva magát. A reklám azonban nem aratott osztatlan sikert: több sportolónő is úgy véli, hogy a kampány ismét a nők külsejére helyezi a hangsúlyt, a sportban nyújtott teljesítményük helyett. 

Amikor példaképeket szeretnénk állítani a fiatalok és a sportoló lányok elé, azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a sportban a testednek a képességei számítanak, nem pedig a kinézete

– mondta a Good Morning Britain című műsorban Amy Hunt, négyszeres Európa-bajnok brit sprinter. De nem ő az egyetlen sportoló, aki kifogásolta a kampányt: Tilly Kearns olimpiai ezüstérmes vízilabdázó szintén keményen bírálta a reklámot, míg a világbajnok ökölvívó, Skye Nicolson szerint a kampány egyenesen „gúnyt űz” a női sportból.

A kritikákra a színésznő is válaszolt

A reklám körül kialakult vita Sydney Sweeneyhez is eljutott, aki kihangsúlyozta, hogy a kampány mögött egy szórakoztató, játékos ötlet áll, amelynek szerinte nem a női test tárgyiasítása, hanem éppen a figyelem felkeltése és a sport középpontba helyezése a célja. A koncepció lényege, hogy az emberek képesek legyenek kiszűrni a körülöttük lévő „zajt”, és arra figyeljenek, ami valóban számít: magára a sportra. Sweeney szerint a reklám ezt szándékosan provokatív, ugyanakkor humoros és magabiztos módon teszi.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát Sydney Sweeney botrányos képeiről:

Sydney Sweeney most sem hagyott sokat a képzeletre.
Sydney Sweeney reklámjában.
Sydney Sweeney reklámjában.
Sydney Sweeney reklámjában.
Sydney Sweeney nemcsak a reklám főszereplője, a kreatv munkában is részt vett.
Sydney Sweeney reklámjára nagyon sokan felfigyeltek.
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Sydney Sweeney most sem hagyott sokat a képzeletre.
Instagram/Sydney Sweeney

 

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