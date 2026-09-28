Merész dekoltázsok és ragyogó ruhák: ezek a sztárok vitték el a show-t az MTV VMA vörös szőnyegén

Az MTV Video Music Awards vörös szőnyege sosem a visszafogottságáról volt híres, és ez 2026-ban sem változott. A Los Angeles-i Peacock Theaterben megrendezett MTV VMA vendégei között akadt, aki áttetsző részletekkel, más mély dekoltázzsal vagy tetőtől talpig ragyogó ruhával hívta fel magára a figyelmet. Az este legemlékezetesebb divatpillanatait galériánkban gyűjtöttük össze.

Taylor Swift nemcsak a legjobban öltözött sztárok közé került be az MTV VMA 2026-os eseményén.

Forrás: imageSPACE via ZUMA Press Wire/Northfoto

Ezek voltak az MTV VMA legszebb ruhái

Az idei vörös szőnyegen az ezüstös, fémesen csillogó kreációk különösen erősnek bizonyultak – akárcsak korábban Velencében, ahol Sydney Sweeney öltözött ezekbe az árnyalatokba. Chloe Bailey egy kövekkel gazdagon díszített ezüst ruhában érkezett, míg Normani egy sötét, metálfényű Robert Wun Couture kreációt választott, amelyet aprólékos virágdíszítés tett még feltűnőbbé.

Raye szintén a ragyogásra szavazott: a 28 éves brit énekes-dalszerző mélyen dekoltált Georges Hobeika Couture estélyiben jelent meg. Sienna Spiro pedig Valentinóban lépett a vörös szőnyegre, mielőtt a gálán előadta Great Expectation című dalát.

Az este egyik látványos összeállítása a fekete és ezüst kontrasztjára épült: a nyakba kötős fekete felsőrész hátul merész, áttetsző megoldást kapott, amelyhez csillogó ezüstszoknya társult. A 2026-os díjátadó ráadásul nemcsak a divatról szolgáltatott beszédtémát. Taylor Swift történelmet írt azzal, hogy a gála legtöbbet díjazott sztárjává vált, miközben Madonna fellépése és színpadi szereplése is nagy figyelmet kapott.

Kattints a galériára, és nézd meg, kik kerültek be az MTV VMA legjobban öltözött sztárjai közé!