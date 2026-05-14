Matthew McConaughey maga mögött hagyta a sztárságot és álnéven Peruba szökött

Nem átverés! Matthew McConaughey álnéven Peruba szökött és 22 napig telefon és mosakodás nélkül élt a helyi nomádokkal, amíg újra magára nem talált. A színész a karrierje elején döntötte el, hogy elmenekül a hírnév elől, mielőtt az maga alá temetné őt. A filmsztár szerint ennek a zarándokútnak köszönheti, hogy nem bolondult bele a sztárságba.

Matthew McConaughey zarándokútja örökre megváltoztatta az életét

Matthew McConaughey elvonulása A színész az 1993-as Tökéletlen idők című filmnek köszönheti az ismertségét. Az alkotás után szinte válogatnia kellett azok közül a forgatókönyvek közül, amelyeket szívesen eljátszott volna.

A fiatal Matthew McConaughey azonban rosszul viselte a rivaldafényt és a lelki békéje nem bírta el a megfelelési kényszert. Szorongott, folyamatosan stresszelt és úgy érezte, hogy elveszíti a kapcsolatát önmagával. Folyton azt érezte, hogy nem őt szeretik az emberek, csak a szerepeket, amiket eljátszik.

Ezért az 1996-os Ha ölni kell című film sikerei után önkéntes száműzetésbe vonult Peruba, hogy újra rátaláljon önmagára.

Matthew McConaughey maga mögött hagyta Hollywoodot és álnéven Peruba szökött

Most a People számára elevenítette fel a filmsztár élete egyik legnagyobb kalandját. Matthew McConaughey elmondta, hogy szándékosan olyan helyet keresett, ahol biztos nem ismerik és nincsenek elektronikus eszközök, így akármeddig bujkálhat ott. Így esett a választása Perura, ahová Mateo McConaughey néven utazott el és a 22 nap alatt mindenkinek így mutatkozott be.

„Az első 12 nap kaotikus volt, de utána jött a boldogság. Utána azt gondoltam: ez igen, tudnék így élni. 22 nap után pedig úgy éreztem, hogy rátaláltam önmagamra. Könnyekkel a szememben mentem haza, de olyan tapasztalatokkal, amik örökre megváltoztatták az életemet" – kezdte beszámolóját a filmsztár. Majd hozzátette:

„Rájöttem, hogy az életem alakítása rólam és az én személyemről szól, nem pedig a hírnévről vagy amit gondolnak rólam az emberek. Itt mindenki Mateoként ismert meg és kedvelt meg. Ennek pedig semmi köze nem volt a sztársághoz. Ez segített megerősíteni a belső identitásomat, amit úgy éreztem, hogy Hollywoodban elveszítettem. De a sivatag közepén, egy áram nélküli helyen, ahol semmi más nincs, csak a naplóim, tequila, és egy kulacs, ott tudsz a legtöbbet megtanulni önmagadról. Egy ilyen helyzetben tanulhatjuk meg értékelni a saját társaságunkat" – adott tanácsot a rajongóinak McConaughey.