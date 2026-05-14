Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
elvonulás

Matthew McConaughey maga mögött hagyta a sztárságot és álnéven Peruba szökött

Getty Images Europe - Gareth Cattermole
elvonulás Matthew McConaughey zarándokút
Komáromi Bence
2026.05.14.
Hihetetlen kalandban volt része a világ egyik legismertebb színészének. Matthew McConaughey néhány éve úgy döntött, hogy maga mögött hagyja a modern világot és titokban zarándokútra megy.

Nem átverés! Matthew McConaughey álnéven Peruba szökött és 22 napig telefon és mosakodás nélkül élt a helyi nomádokkal, amíg újra magára nem talált. A színész a karrierje elején döntötte el, hogy elmenekül a hírnév elől, mielőtt az maga alá temetné őt. A filmsztár szerint ennek a zarándokútnak köszönheti, hogy nem bolondult bele a sztárságba.

Matthew McConaughey zarándokútja örökre megváltoztatta az életét
Matthew McConaughey zarándokútja örökre megváltoztatta az életét
Forrás: Getty Images

Matthew McConaughey elvonulása

  • A színész az 1993-as Tökéletlen idők című filmnek köszönheti az ismertségét. Az alkotás után szinte válogatnia kellett azok közül a forgatókönyvek közül, amelyeket szívesen eljátszott volna.
  • A fiatal Matthew McConaughey azonban rosszul viselte a rivaldafényt és a lelki békéje nem bírta el a megfelelési kényszert. Szorongott, folyamatosan stresszelt és úgy érezte, hogy elveszíti a kapcsolatát önmagával. Folyton azt érezte, hogy nem őt szeretik az emberek, csak a szerepeket, amiket eljátszik.
  • Ezért az 1996-os Ha ölni kell című film sikerei után önkéntes száműzetésbe vonult Peruba, hogy újra rátaláljon önmagára.

Matthew McConaughey maga mögött hagyta Hollywoodot és álnéven Peruba szökött

Most a People számára elevenítette fel a filmsztár élete egyik legnagyobb kalandját. Matthew McConaughey elmondta, hogy szándékosan olyan helyet keresett, ahol biztos nem ismerik és nincsenek elektronikus eszközök, így akármeddig bujkálhat ott. Így esett a választása Perura, ahová Mateo McConaughey néven utazott el és a 22 nap alatt mindenkinek így mutatkozott be.

„Az első 12 nap kaotikus volt, de utána jött a boldogság. Utána azt gondoltam: ez igen, tudnék így élni. 22 nap után pedig úgy éreztem, hogy rátaláltam önmagamra. Könnyekkel a szememben mentem haza, de olyan tapasztalatokkal, amik örökre megváltoztatták az életemet" – kezdte beszámolóját a filmsztár. Majd hozzátette:

„Rájöttem, hogy az életem alakítása rólam és az én személyemről szól, nem pedig a hírnévről vagy amit gondolnak rólam az emberek. Itt mindenki Mateoként ismert meg és kedvelt meg. Ennek pedig semmi köze nem volt a sztársághoz. Ez segített megerősíteni a belső identitásomat, amit úgy éreztem, hogy Hollywoodban elveszítettem. De a sivatag közepén, egy áram nélküli helyen, ahol semmi más nincs, csak a naplóim, tequila, és egy kulacs, ott tudsz a legtöbbet megtanulni önmagadról. Egy ilyen helyzetben tanulhatjuk meg értékelni a saját társaságunkat" – adott tanácsot a rajongóinak McConaughey.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Szeretkezés közben szörnyethalt Matthew McConaughey édesapja

A világsztár egy interjúban árulta el, hogy hosszú évekkel ezelőtt nem mindennapi módon veszítette el az édesapját. Matthew McConaughey édesapja szeretkezés közben kapott szívinfarktust.

Matthew McConaughey 94 éves édesanyja évtizedeket tagadhatna le a korából – Fotó

A világsztár felesége, Camila Alves osztott meg egy olyan képet az anyósáról, amely alapján egyáltalán nem lehetne megmondani, hogy Kay McConaughey már 94 éves.

Egy kuruzslónak köszönheti legnagyobb sikerét Matthew McConaughey

Nem tudta, elvállalja-e a szerepet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu