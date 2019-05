A Maldív-szigeteken újra elvette feleségét Hajas László.

A Maldív-szigetekre ruccant ki nemrég Hajas László és feleség, Judit és a remekül sikerült nyaralást egy mezítlábas, tengerparti esküvővel koronázták meg. A pár régóta vágyott már erre, de csak most adódott rá lehetőségük.

„Egy hetet töltöttünk a Maldív-szigeteken, körülbelül a vakáció felénél volt az esküvő. Külön öröm, hogy az egyik legjobb barátom is velünk tartott a feleségével, így dupla lagzit tartottunk. Csodálatos volt minden! Felejthetetlen élmény volt mezítláb kimondani a boldogító igent életem szerelmének. A gyerekek természetesen be voltak avatva, bár ők nem tartottak velünk, talán ők szerették volna a legjobban ezt a rendhagyó és nagyon romantikus esküvőt. (...)Az említett barátom esküvőjén én voltam a tanú. Mivel nekik is nagy álmuk volt a Maldív-szigeteki lagzi, kitaláltuk, hogy elmegyünk négyesben. Nem is hozhattunk volna ennél jobb döntést, örök emlék marad az út és végre valóra válthattam Judit nagy álmát” – nyilatkozta a büszke férj a Ripostnak.

Hajas László és a nála 15 esztendővel fiatalabb Judit 22 évvel ezelőtt szerettek egymásba. Korábbi kapcsolataikból mindkettőjüknek van egy-egy lánya.