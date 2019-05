Igaznak bizonyultak a pletykák, valóban válságban van Suzy és Jolly házassága. A pár szét is költözött.

Napok óta pletykálják, hogy valami nincs rendben Suzy és Jolly házasságával, az utóbbi időben közös fotót sem posztoltak, és állítólag már a karikagyűrűjüket sem hordják. A pár most megtörte a csendet, és a Blikknek elmondták, valóban válságban van a kapcsolatuk, Jolly néhány héttel ezelőtt elköltözött otthonról.

„Nincs értelme tagadni a nyilvánvalót: Jolly hetekkel ezelőtt elköltözött itthonról. A kislányunkkal arra érkeztem haza az egyik délután az óvodából, hogy összepakolt, és elment. Nem esik jól, de tudomásul kell vennem, ha már nem szeret. Nem mi leszünk az első házaspár, akikkel ilyen megtörténik. Aki menni akar, azt el kell engedni. Engem nem érdekel, hogy van-e harmadik, vagy sem" – nyilatkozta az énekesnő.

Suzy hozzátette, bár egyelőre nem adták be a válókeresetet, közös kislányuk miatt bíznak abban, hogy sikerül békésen elválniuk.