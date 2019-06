Egészsége miatt hagyta ott a piaci munkáját Pál Éva, a Neoton egykori tagja. De nem tétlenkedik, szépen telik a nyári koncertnaptára.

Pál Éva, a Neoton egykori tagja még mindig küzd, hogy csökkenteni tudja 20 milliós adósságát, hiszen más svájci frank alapú hitelesekhez hasonlóan ő is adósságcsapdába került.

Nemrégiben a csepeli piacon vállalt munkát egy hűtött árukat is árusító boltban. A Borsnak elárulta, hogy már nem dolgozik a boltban. „A felmondásommal kapcsolatos döntésemben fontos szempont volt, hogy az üzletben tejtermékeket, hűtött árukat árulnak. Egyrészt a tél egy piacon igazán embert próbáló tud lenni, nem beszélve a hűtőkamráról, ahová ki-be kellett mászkálnom. A hörgőimnek és a hangszalagjaimnak nem tett jót, hiszen az énekhangomat és az egészségemet veszélyeztette” – mesélte Pál Éva, akitől rengeteg rajongója vásárolt.

A nyári koncertnaptára is szépen telik, heti 1-2 fellépése már biztosan lesz. „Az anyagi zűrök még mindig nem oldódtak meg, most is újabb ajánlatot adtunk be a fiammal, várjuk a választ. A törlesztőből nem akarnak engedni, a futamidőről tárgyalunk, hogy tudjam fizetni a közel 20 milliós adósságot. Reménykedem, hogy elengedik legalább a kamatokat, de ezt eddig nem fogadták el” – nyilatkozta Pál Éva, aki egy ingyenes próbakoncertet is tart majd Csepelen.